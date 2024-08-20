Pescara. In seguito alle recenti notizie riguardanti l’abbattimento di cervi nella regione, Cia Abruzzo esprime il proprio parere in merito, sottolineando l’importanza di ristabilire un equilibrio sostenibile tra le attività agricole e la conservazione dell’ambiente.

“Comprendiamo l’urgenza di adottare misure che garantiscano la tutela delle colture agricole, spesso messe a rischio dalla crescente popolazione di cervi e altri ungulati”, dichiara il presidente della Confederazione, Nicola Sichetti, “È fondamentale trovare un bilanciamento tra la necessità di proteggere il lavoro dei nostri agricoltori e quella di preservare la fauna selvatica. Tuttavia, non entriamo nel merito dei metodi utilizzati nel provvedimento, ma ribadiamo la nostra priorità di mantenere un equilibrio sostenibile tra agricoltura e ambiente”.

“Restiamo a disposizione per collaborare con le autorità competenti al fine di individuare soluzioni che siano al tempo stesso efficaci e rispettose dell’ecosistema regionale”, conclude Sichetti.