Chieti. Dopo il grande successo della quarta edizione, il Comitato Regionale F.I.T.A. Abruzzo (Federazione Italiana Teatro Amatori), presieduto dal Presidente Antonio Potere, autore di numerose opere teatrali, nonchè Presidente e regista della Compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti con ben 49 anni di attività teatrale nel ruolo di Direttore Artistico di numerose rassegne amatoriali abruzzesi, ha organizzato la quinta edizione della Rassegna di teatro dialettale “5° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo – in ricordo di Roberto Falone” che si terrà presso il Teatro Cavour in Via Cavour 9 a Pescara.

La rassegna, composta da ben 9 spettacoli, è iniziata domenica 12 novembre alle ore 17:00 con la compagnia teatrale “Theatre Ensemble” di Torino Di Sangro che ha portato in scena la commedia “Na fame nere” di Antonio Potere con la regia di Luciano Martelli, domenica 26 novembre si è esibita la compagnia “Li nipute di tatone” di Chieti con la commedia “Divurzie tu cà divorzie pure je!” scritta e diretta da Roberto Troiano, domenica 28 gennaio si è esibita la compagnia “Atriana” di Atri con la commedia “Non è mai troppo tardi” scritta e diretta da Giancarlo Verdecchia, domenica 28 gennaio si è esibita la compagnia “Amici della ribalta” di Lanciano con la commedia “Parenti serpenti” di Carmine Amoroso con la regia di Mario Pupillo, domenica 11 febbraio si è esibita la compagnia “I temerari” di Chieti con la commedia “Ddù rape strascenate” di Antonio Potere e diretta da Paolo Pieretti, domenica 18 febbraio alle ore 17 si è esibita la compagnia teatrale “Lu Passatempe” di Penne con la commedia “Ma vì lì sò arcundat mai?” Ovvero “La cose chiù belle” di Tonino Ranalli e diretta da Valeria Almonti e Chiara Dell’Arena, domenica 25 febbraio si è esibita la compagnia teatrale “Drago D’Oro” di Atessa con la commedia “Io non so niente!” scritta e diretta da Paolo Villanese, domenica 10 marzo è salita sul palcoscenico la compagnia “I giovania amici del teatro” di Pescara con la commedia “Pure lu Paradise è d’accorde!” scritta e diretta da Paolo Crisante e terminerà domenica 24 marzo 2024 alle ore 17 con la Cerimonia di Premiazione della Rassegna e lo spettacolo fuori concorso della compania teatrale “I Marrucini” di Chieti.

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L’intera Rassegna è stata condotta dalla Presentatrice Ambra Porreca, nonchè membro della giuria tecnica della rassegna.

Le otto compagnie teatrali in concorso saranno giudicate da due giurie: popolare e tecnica.

La Giuria Popolare composta esclusivamente dagli abbonati, che avranno diritto al voto e assegneranno il premio la Migliore Compagnia gradita dal pubblico abbonato.

La Giuria Tecnica composta da ben sei membri: dal Presidente della Giuria Professore Massimo Pasqualone, nonchè già docente universitario e noto critico d’arte a livello nazionale; dal Vice Presidente, segretario e addetto stampa Fita Abruzzo Ambra Porreca, nonchè aiuto regista e attrice della Compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti; dall’organizzatrice di eventi Argia Tontodonati; dalla docente e regista teatrale Laura De Vincentiis; dal poeta, autore, sceneggiatore e attore teatrale Gabriele Di Camillo e dal regista e attore Gino Di Bonaventura.

La Giuria Tecnica avrà l’arduo compito di aggiudicare i seguenti premi: la Migliore Compagnia conquisterà il premio più importante ovvero il 5° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo, il Migliore Allestimento Scenografico, la Migliore Regia, il Migliore Attore Protagonista, la Migliore Attrice Protagonista, la Migliore Attrice Non Protagonista, il Migliore Attore Non Protagonista, il Migliore Attore Caratterista e la Migliore Attrice Caratterista.

Domenica 24 Marzo alle ore 17:00 ci sarà la Cerimonia di Premiazione della Rassegna e subito dopo la Compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti si esibirà con lo spettacolo fuori concorso “La veduvelle de Ggisillà”, commedia brillante in II atti scritta da Oberdan Merciaro, libero riadattamento e diretta da Antonio Potere.

LA COMPAGNIA TEATRALE “I MARRUCINI” è STATA FONDATA NEL 1974 sempre sotto la guida di Antonio Potere, con l’obiettivo di salvaguardare la saggezza popolare e mantenendo vivo il ricordo in ogni sua commedia.

In questa lunga e intensa attività teatrale, la storica compagnia teatina ha partecipato a numerose rassegne regionali e nazionali, rappresentando la città di Chieti e la nostra AMATA regione ABRUZZO, vincendo molti premi e riconoscimenti e ricevendo grande successo e consensi unanimi ovunque.

Saliranno sul palcoscenico i seguenti attori: Samuel Sebastian Serraiocco, Carmelina D’Orazio, Giacomo Rapposelli, Mara Campanella, Ambra Porreca, Elso Smarrella, Loredana Verticelli, Vittorio Pensa, Angelo Cavallucci, Dante Fortuna e Pasquale Acconciamessa.

Ingresso Unico €12,00. Acquista anche online su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati di CIAOTICKETS oppure presso il botteghino del Teatro dalle ore 15:30 prima dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri 3392314718 – 3291519907 oppure si può visitare su Facebook la Pagina “Fita Abruzzo” e il gruppo “F.I.T.A. ABRUZZO – COMITATO REGIONALE”.