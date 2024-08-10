Montesilvano. Nel pomeriggio di ieri, a Montesilvano, nel quadrilatero delimitato da C.so Umberto, via Adige, Lungomare Aldo Moro, via Arno, comprendente un tratto di Strada Parco e la pineta di Santa Filomena, è stato svolto un servizio straordinario di controllo del territorio dalla Polizia di Stato (Questura, Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo) in collaborazione con i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Montesilvano e il personale della Polizia Locale di Montesilvano, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona, di natura predatoria, spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina. Durante il servizio sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Persone controllate:113 (di cui 15 positivi in banca dati e 16 extracomunitari)

Veicoli controllati: 61

Posti di controllo effettuati: 9

Persone segnalate ex art.75 DPR 309/90: 1

Persone arrestate: 2

Violazioni al C. di S.: 4

Esercizi pubblici controllati: 3

Stupefacente sequestrato: gr.73,43 hashish e gr.16,1 marijuana

Nel corso del servizio, personale della Questura ha tratto in arresto due uomini per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti: Si tratta di un giovane di 23 anni, nato in Romania, in Italia senza fissa dimora e di un 27enne della Repubblica Dominicana, residente a Montesilvano. I poliziotti che stavano operando in abiti civili, mentre stavano perlustrando la zona a ridosso della pineta di Santa Filomena, sono stati avvicinati dal giovane dominicano che ha proposto loro l’acquisto di sostanza stupefacente, conducendoli nella vicina spiaggia libera e dicendo loro di attendere che di lì a poco un suo amico avrebbe consegnato loro del “fumo”. Il personale operante ha notato che l’uomo, nei pressi di una piccola tenda da campeggio montata sulla spiaggia, ha preso contatti con un altro giovane identificato poco dopo per quello di nazionalità romena. Nel corso della immediata perquisizione, in uno zaino custodito nella tenda, sono stati trovati 5 involucri contenenti complessivamente gr. 73,43 di hashish e gr. 16,1 di marijuana nonché la somma di euro 80,00, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita. I due giovani sono stati arrestati e associati entrambi in carcere.

Il servizio interforze rientra tra quelli pianificati dal Questore Carlo Solimene per rafforzare le attività di controllo del territorio anche a Montesilvano dove in questo periodo estivo sta operando giornalmente, h24, una pattuglia della Squadra Volante.