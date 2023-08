“Serve un’azione di tutti i soggetti istituzionali per il rilancio della ceramica di Castelli e di tutto l’artigianato teramano ed abruzzese.

Come Lega Abruzzo siamo impegnati a tutti i livelli regionali, sia in Emiciclo che in Giunta, per assicurare un sostegno concreto ad un’eccellenza abruzzese riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo”.

Così in una nota la consigliera regionale della Lega, Simona Cardinali, risponde al collega del PD Pepe aprendo al dialogo nei contenuti della proposta di legge regionale.

Nei giorni scorsi proprio la Lega e il suo vice segretario regionale, Antonio Zennaro, aveva richiamato l’attenzione per tutelare le ceramiche di Castelli.

“Siamo al lavoro perché nella prossima finanziaria regionale – conclude Cardinali – ci siano capitoli di bilancio ad hoc per uno dei settori fondamentali dell’artigianato abruzzese”