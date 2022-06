Centro raccolta apparecchiature elettriche ed elettroniche: “Tra un mese riconsegnato alla città”

Silvi. Proseguono con regolarità i lavori di costruzione del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in contrada Pianacce. L’intera area è stata predisposta per la

pavimentazione e per la realizzazione delle tettoie, lavori che inizieranno fin dalla prossima settimana.

“Si tratta di un lavoro – ha detto il sindaco Andrea Scordella – che consideriamo di primaria importanza per la città che attendeva di essere realizzato dal 2006. Non ci siamo arresi di fronte alle difficoltà di ogni genere che si sono frapposte nel corso dei lunghi mesi precedenti. Per noi l’ecologia resta un punto fondamentale dell’azione amministrativa alla quale abbiamo dedicato attenzione, impegno e risorse. Oggi siamo oltremodo soddisfatti per tutto quello che siamo riusciti a fare nei quattro anni di gestione del Comune, ad iniziare proprio dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani che tutti considerano il fiore all’occhiello del nostro impegno. La raccolta differenziata – ha detto il sindaco Scordella – è a livelli di assoluto prestigio e pone Silvi tra le città più virtuose d’Abruzzo con il suo ottimo 75%. E non possiamo non citare l’ottimo servizio giornaliero di spazzatura delle strade e delle piazze che fa il paio con la pulizia dell’arenile durante tutto l’anno e non solo ad inizio stagione estiva”.

“Con la realizzazione del Centro di Raccolta – ha detto l’assessore all’Ambiente Alessandro Valleriani – si chiude il cerchio delle attività che abbiamo messo in atto perchè riconosciamo all’Ambiente il fondamentale ruolo che ha per la vita sociale ed economica della nostra città. Tra un mese quando l’opera sarà riconsegnata al Comune, Silvi sarà finalmente dotata di un altro importante servizio atteso da anni. Nel frattempo, grazie alla collaborazione della ditta Diodoro Ecologia, abbiamo già da tempo accorciato notevolmente i tempi di attesa del ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, che avviene gratuitamente su semplice richiesta dei cittadini che hanno apprezzato il nostro impegno. Comunque – ha evidenziato l’assessore Valleriani – tengo a sottolineare che il bel cammino fatto lo si deve anche alla efficace sinergia tra l’amministrazione comunale, la ditta appaltatrice e i cittadini che hanno contribuito con il loro buon comportamento anche a combattere gli abusi e le irregolarità che prima si registravano quotidianamente sul nostro territorio”.