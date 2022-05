Centro estetico allestito in case riposo, progetto con 14 allieve volontarie all’Aquila

L’Aquila. Allestire un centro estetico all’interno di strutture per anziani. È iniziativa di 14 allieve di una scuola di formazione professionale aquilana. L’dea, dal titolo “Una coccola per te” si rivolge agli ospiti, un’ottantina circa, delle strutture Ex Onpi, nel capoluogo, e Villa Dorotea di Scoppito (L’Aquila).

Per due giorni, gli anziani sono divenuti ospiti di un vero e proprio centro estetico a domicilio. “Una nuova acconciatura, un massaggio alle mani – spiega la direttrice della scuola In-Forma Antonietta Verzilli, ideatrice dell’iniziativa – sono in grado di ridare un po’ di autostima a queste signore e strappare loro un sorriso. Questi due giorni sono stati un valore aggiunto a livello umano e professionale per noi, per il corpo docente e per tutte le allieve della scuola, un’iniziativa che sicuramente ripeteremo con gioia”. Il progetto è stato anche l’occasione “per trascorrere alcune ore insieme a questi simpatici nonni – prosegue – chiacchierando, aiutandoli a prendersi cura del proprio aspetto, a recuperare il senso di sé e del valore della propria persona”.

“È stata un’emozione unica – conclude Antonietta Verzilli – che ha portato una ventata di leggerezza e di benessere a tutti, a chi ha ricevuto e a chi ha donato la coccola. Perché non si è mai troppo grandi per ricevere una coccola”. In-Forma elearning school, è un’accademia di formazione accreditata dalla Regione Abruzzo dal 2004.