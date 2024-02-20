L’Aquila. “Siamo felici ed onorati che l’importante progetto della Centrale Unica di Risposta veda la luce alla presenza di una figura di primo piano del Governo nazionale come quella del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Ringraziamo in questo senso il presidente della Regione, Marco Marsilio, per la sua capacità di avere una costruttiva ed autorevole interlocuzione con l’esecutivo nazionale che non manca mai di mostrare all’Aquila e all’Abruzzo la sua vicinanza”.

Così l’ingegnere Andrea Di Biase, amministratore unico di Abruzzo Progetti Spa, società in house della Regione, sulla inaugurazione, prevista per domani alle 17,30 all’Aquila, della Centrale Unica di Risposta (CUR) del 112 Abruzzo, alla presenza tra gli altri del Ministro dell’Interno, Piantedosi.

Il progetto vede coinvolta Abruzzo Progetti che, su affidamento della Regione Abruzzo, ha formato e messo a disposizione 39 delle sue risorse come operatori. “Ci siamo impegnati tutti al massimo per rispettare il cronoprogramma ed arrivare al varo della iniziativa che domani avrà un prologo di rilevanza nazionale – dichiara Di Biase -. Siamo onorati di mettere a disposizione le nostre risorse per un progetto così innovativo e determinante per le politiche di prevenzione e di contenimento delle emergenze. Siamo grati al presidente Marsilio per la fiducia accordata”.