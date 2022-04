Cento anni del Pnalm, Zazzara (Maiella): noi siamo per la libertà di Juan Carrito

Pescasseroli. Anche in occasione dei 100 anni del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Juan Carrito, l’orsetto più famoso del web, non poteva che essere protagonista. Nell’apertura della tre giorni a Roma per i cento anni del parco nazionale Gran Paradiso e del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con l’apertura ufficiale del villaggio dei parchi Lucio Zazzara, presidente del parco nazionale della Maiella, che dal dicembre scorso si occupa del plantigrado, ha fatto il punto sul suo futuro.

“La gestione futura dell’orso dipende da quello che succederà”, ha spiegato il presidente, “noi siamo per la libertà dell’orso perché deve vivere secondo noi in natura, Tuttavia dobbiamo tutelare l’incolumità delle persone e la serenità della collettività locale. L’orso sta crescendo e io sono speranzoso sul fatto che potrà recuperare una piena indole selvatica. Quello che dipenderà non dipenderà solo dal parco ma anche dalle posizioni che verranno prese dagli enti”.