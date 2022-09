Centenario Lilt, Fara San Martino tra le 10 tappe italiane della pedalata Roma-Santa Maria di Leuca

Fara San Martino. Cento ciclisti e appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia approderanno a Fara San Martino domenica 4 settembre alle ore 9:30, in occasione della pedalata “Roma-Santa Maria di Leuca 2022” dedicata al centenario della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e inserita nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana. Il percorso di mille chilometri in 10 tappe, attraverserà 4 regioni e 100 comuni italiani. Tra questi, Fara San Martino. L’arrivo dei ciclisti è previsto in paese alle ore 9:30 e verranno accolti in Piazza Municipio dove si terrà un momento di riflessione con la collaborazione dell’oncologo Dott. Pietro Di Marino che affronterà il tema della prevenzione e della sua importanza nel combattere i tumori. Seguiranno uno scambio di doni e un rinfresco per i partecipanti, prima della ripartenza prevista per le ore 11:00.

La pedalata è parte del progetto “La Storia in bici”, arrivato quest’anno alla sua sesta edizione, che ha inizio giovedì 1° settembre con partenza dalle Catacombe di San Calisto di Roma per terminare mercoledì 10 settembre con la tappa finale a Santa Maria di Leuca. Il percorso, attraverso le Consolari, toccherà borghi e città di Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia. Nella tratta abruzzese, attraverso i tratturi della transumanza, percorrerà la Majella facendo sosta a Fara San Martino prima di dirigersi verso la Costa dei Trabocchi.

Grazie alla storica collaborazione con la Polizia di Stato, i ciclisti viaggeranno in sicurezza e si faranno a loro volta portatori di un fondamentale messaggio di rispetto delle regole di convivenza e di osservanza delle norme del codice della strada.

Un’iniziativa unica in Italia che unisce un modo di viaggiare lento e sostenibile, con la passione per lo sport all’aria aperta e la scoperta del patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale. Valori che rispecchiano a pieno l’identità farese, immersa nel paesaggio del Parco Nazionale della Maiella, e protesa verso la promozione del benessere sportivo e rigenerativo in natura.

Fara San Martino diviene dunque scenario ideale per l’evento che unisce lo sport, il territorio, la cultura, alla sensibilizzazione verso la salute e la prevenzione.