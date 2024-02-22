Avezzano. Brutta avventura per un gruppo di turisti pugliesi: quindici persone sono rimaste intossicate dopo una cena a base di cinghiale in una località della Marsica. A riferirlo è Il Centro precisando che sono state avviate indagini da Asl e Nas e che la comitiva è tornata in Puglia dopo avere presentato una denuncia visto che sette persone sono finite in ospedale per disturbi intestinali e febbre.

Indagini nel locale nel quale sono stati serviti i pasti. Il malessere, comunque, dovrebbe sparire in meno di una settimana. Sono in corso accertamenti con riscontri e analisi.