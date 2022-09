Celiachia, da ottobre buoni spesa digitali per i pazienti del teramano

Teramo. La Asl di Teramo, prima in Abruzzo, rende più facili le procedure per l’utilizzo dei buoni spesa per i pazienti celiaci. Dal 1° ottobre i pazienti affetti da morbo celiaco, che in provincia sono 1.030 (dato riferito al 2021), potranno usufruire dei buoni spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine in formato digitale. La nuova procedura consente agli assistiti aventi diritto di accedere ai prodotti di cui necessitano mensilmente tramite il proprio codice fiscale, preventivamente autorizzato dalla Asl di Teramo, in tutte le farmacie pubbliche e private della provincia di Teramo nonché negli esercizi commerciali che abbiano sottoscritto o rinnovato apposita convenzione con l’azienda sanitaria teramana. I possessori dei buoni spesa cartacei potranno continuare ad utilizzarli nei loro soliti esercenti di fiducia fino al naturale esaurimento; al momento del rinnovo non saranno più rilasciati titoli di spesa cartacei, ma sarà applicata la nuova procedura digitale. La procedura è semplice: la farmacia o l’esercizio commerciale convenzionato verifica il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria degli assistiti che hanno diritto, i quali poi possono ritirare i prodotti in base al plafond a loro disposizione. Il quantitativo che può essere prelevato corrisponde al limite massimo mensile stabilito per legge. Si possono effettuare più prelievi mensili fino al raggiungimento del tetto massimo mensile con un minimo di spesa di 5 euro.

“Questa piccola rivoluzione nelle procedure – dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia – ci consente di eliminare una serie di disagi per i pazienti affetti da morbo celiaco. Gli assistiti non dovranno più attendere di ricevere via posta i buoni spesa cartacei o andare a ritirarli personalmente nei distretti sanitari di competenza. Ora basta esibire la propria tessera sanitaria”. Al momento gli esercizi commerciali abilitati all’erogazione dei prodotti per celiaci con il nuovo sistema digitale sono i seguenti: Adriatica Prodotti Medicali – Via L. Da Vinci Tortoreto Lido Gusto e Passione…è per te – Via Pepe 6 Teramo BEG Srls – Via Pannella 3 Teramo Celiafood c/o: Via Falcone e Borsellino 14, Pescara Via Verrotti Espansione 2, Montesilvano Via Filippo Turati 140, Giulianova Coniper c/o IPER, Colonnella RAD Due c/o CONAD – Via Cona 106, Teramo Sapori buoni e sani – Via Del Santuario, Pescara Vela Gest c/o CONAD Margherita – Via Nazionale Adriatica 531, Roseto degli Abruzzi Alimenti Srl – Via Gramsci 88, Nereto

Girasole Srl c/o CONAD – Via Mezzopreti snc, Teramo Alternativa al grano – Brecciarola (CH) Aquila Distribuzione Srl – L’Aquila G.M. Srl c/o TIGRE – Via G. De Benedictis, Teramo Altri esercizi commerciali sono tuttora in fase di accreditamento e verranno man mano aggiunti all’elenco dei negozi abilitati all’utilizzo del nuovo sistema.