Celebrata oggi la giornata della legalità: un patto educativo per gli studenti teramani

Valle Vomano. Una giornata della legalità come patto educativo di comunità teramana, in Abruzzo e nel mondo. Questo il tema di una mattinata speciale appena conclusa per gli alunni, alunne, studenti e studentesse delle Scuole Primarie e Medie del polo scolastico di Teramo Cona, che hanno accolto il Sindaco Gianguido D’Alberto e il dirigente scolastico M. Letizia Fatigati nell’area esterna di pertinenza della scuola, dando vita ad un significativo momento di riflessione dedicato al XXIX Anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. I ragazzi hanno presentato e commentato il proprio curricolo verticale sulla legalità: dal plastico di Piazza Garibaldi realizzato dalle classi quinte di tutte le primarie dell’Istituto nell’ambito dell’educazione stradale, ai fumetti e graphic-novel digitali e cartacei disegnati ed illustrati dalle classi prime e seconde medie di Cona con trame finalizzate all’educazione e alla lotta contro ogni tipo di illegalità, di discriminazione o ingiustizia, facendo tesoro degli input educativi arrivati in classe tramite le videoconferenze del Personale della Questura di Teramo nella cornice del Progetto “Preten…DIAMO legalità”.

Un’iniziativa scolastica non in senso lato: dal bullismo alla compravendita illegale di vaccini e medicinali, passando per gli articoli della Costituzione 3, 9, 34 e 51 che gli alunni di tutte le classi quarte di Istituto hanno approfondito in laboratori didattici di civismo attivo nell’ambito del percorso Civis Sum, promosso da EIP Scuola Strumento di Pace-MIUR. Non ultimo il libro illustrato realizzato dagli studenti della scuola media di Cermignano in aderenza alla tematica individuata dalla “Fondazione Falcone: Un’Europa libera dalle mafie”, un progetto che: “Partendo dall’immagine di Falcone e Borsellino che sorridono, infondendo fiducia nonostante sapessero di essere nel mirino dei mafiosi, traccia una mappa di tutte le attività illecite con le quali le organizzazioni criminali continuano a colpire a morte il cuore dei nostri territori”. Il Sindaco D’Alberto ha concluso la manifestazione portando agli studenti la propria riflessione sul valore assoluto della legalità e coinvolgendo gli alunni in un dialogo aperto sul ricordo di Falcone e Borsellino.

Anche il sindaco Frattaroli – nella scuola media di Basciano – ha portato il proprio contributo di riflessione sull’anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio agli studenti incontrati insieme al vicesindaco Ercole Di Filippo, alla Preside Fatigati, alla vicaria Lisa Giancola e alla Preside Fatigati, alla vicaria Lisa Giancola e al Responsabile dell’Ufficio di educazione fisica provinciale Marco Pompa, nell’ambito della progettualità “Dalla strada alle Olimpiadi”. Il professor Ciaffoni Valter ha coinvolto gli studenti nella riscoperta dei Giochi di una volta: Promuovendo una trasversale educazione al benessere psico-fisico, basata sul binomio inscindibile Sport e Legalità. Ricordiamoci di Ricordare, di Omaggiare, di trasmettere ai più piccoli testimonianze di Vite di religiosa fede ai valori di giustizia e lealtà d’animo, di pensiero e di azione…questo il messaggio degli studenti e delle autorità intervenute, sintesi di un meraviglio Patto Educativo di Comunità, strumento di costruzione di collettività democratica capace di diffondere Responsabilità, sposare progettualità educative comuni per la crescita formativa della Nuove Generazioni”, conclude il comunicato dell’IC Falcone e Borsellino di Teramo .