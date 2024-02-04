Avezzano. “C’è posta per te”, dopo circa un anno dalla sua ultima incursione, ha di nuovo fatto capolino nella Marsica, stavolta ad Avezzano, dove mesi fa è stato avvistato in sella alla sua bici il 31enne trevisano Giovanni Vescovio, postino della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi, volto già noto ai telespettatori di Canale 5, in quanto nell’edizione 2016-2017 di Uomini e Donne, altro programma di successo della rete Mediaset, era stato uno dei corteggiatori.

Nella puntata di ieri sera, il postino di “C’è posta per te”, programma giunto alla sua 24esima edizione, dopo aver pedalato in Piazza Risorgimento e lungo il marciapiede che costeggia il tribunale di Avezzano, ha recapitato il suo invito a Giuseppe e sua moglie Renata. Nel corso della storia, Maria De Filippi spiegherà che a chiamare il programma è stata Caterina, sorella di Giuseppe, che insieme ai loro genitori, Elena e Bartolomeo, desidera ritrovare un rapporto con suo fratello, che si era incrinato a causa di una lite per le spese del matrimonio di lui e Renata.

I telespettatori di Canale 5 sono rimasti incollati allo schermo, curiosi di scoprire se le parole di Bartolomeo, Elena e Caterina sarebbero riuscite a ricucire i legami con i due sposini. Lo scontro tra i vari componenti della famiglia, però, con il passare dei minuti si è fatto sempre più acceso, e neppure l’intervento di Maria, che in tutti i modi ha cercato di far ragionare Giuseppe e Renata su quanto, soprattutto fra parenti, sia di gran lunga più importante l’affetto rispetto alle mere questioni economiche, ha portato a un riavvicinamento, ma solo all’inevitabile chiusura della busta.