Abruzzo. “La scelta del governi Meloni di rimuovere Giovanni Legnini dal ruolo di commissario per la ricostruzione post sisma 2016 è assolutamente incomprensibile”. Così in una nota Daniela Torto, capogruppo in Commissione di bilancio M5S.

“Il Capo del Governo agisce ignorando completamente il territorio, le sue scelte seguono solo logiche di partito che nulla hanno a che vedere con le reali esigenze dei cittadini.

Dopo il gran lavoro fatto dall’ex commissario, questo è un vero schiaffo alle popolazioni terremotate: questa decisione spezza quella continuità che doveva essere invece garantita ai territori. Giorgia Meloni sembra essere impegnata solo ad assegnare poltrone agli esponenti di Fratelli d’Italia, continua a dimostrare di non tenere al bene della collettività ma solo a quello della sua forza politica. Voglio dire alla premier che l’Abruzzo non è terra di conquista, la nostra gente va rispettata”.