Castel del Monte, TransumArte: un pullman come Galleria d’Arte mobile nei luoghi della transumanza

Castel del Monte. Sabato 4 Settembre alle ore 11.00 prende il via da Castel del Monte in Abruzzo il Pullman di TransumArte una esposizione itinerante che sosterà in alcune città del centro Italia per continuare il suo viaggio in centri storici, archeologici e urbani italiani.

Uno storico pullman di linea, gentilmente messo a disposizione dalla ditta Di Fonzo Autotrasporti di Vasto, e allestito con una selezione di opere degli artisti del Gruppo Atomosfera.7 in tarda mattinata raggiungerà il centro storico del paese insieme ad una serie di meravigliosi pullman storici italiani. Alle ore 15,00il pullman di TransumArte incontrerà un gregge di pecore dei pastori di Castel Del Monte, in un simbolico momento di unione tra il mondo della pastorizia e il mondo dell’arte.IL Gruppo Artistico Atomosfera.7è il promotore di questa innovativa manifestazione d’arte che coinvolge il bellissimo centro del parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga:Castel del Monte è stato inseritotra “I Borghi più Belli d’Italia”nei 315 selezionati dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI).Atomosfera.7 è un collettivo nomade e dinamico costituitosi nel 2016 formato dal Maestro Achille Pace,Direttore artistico, e dagli artistiAlfredo Celli, Rossano Di Cicco Morra, Bruno Di Pietro, Anna Donati (in arte Iskra), Massimo Pompeo, Anna Seccia e Franco Sinisi. Collaboranoal coordinamento del gruppo laprof.ssaCristina Aglietti e la dott.ssaSara Taffoni. A partire dalla poetica che lo permea,il gruppo è sempre alla ricerca di nuovi stimoli per far dialogare l’arte contemporanea con il territorio, la natura, la società e il patrimonio materiale e immateriale dell’ambiente. Il collettivo oggi vuole avviare una vera e propria transumanza d’arte,così è stata definita, con il progetto TransumArte. L’obiettivo èstimolare e coinvolgere attraverso l’arte contemporanea presentata in contesti diversi da quelli dei circuiti inflazionati: così borghi,in particolare aree collinari e montane, offriranno l’occasione perdialogare con“attori locali”, come avveniva quando i pastori con le loro greggi attraversavano i territori nel tragitto della transumanza. Come nell’antica pratica della pastorizia, inserita nel 2019 dall’UNESCO

nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale, gli artisti di Atomosfera.7 vogliono diventare pastori dell’arte, raggiungendo i luoghi legati alla transumanza con un pullman comevera e propria galleria dell’arte viaggiante. L’allestimento del pullman, studiato per consentire l’esposizione delle opere delgruppo, permetterà ad ogni visitatore di scoprire i lavori dei membri e di poter leggere la storia del grupposu tabelloni.Oltre alle opere presenti sul pullman il collettivo ha allestito due esposizioni tra i vicoli del paesedi Castel del Monte. La prima nell’antico forno dove sono state collocate delle piccole opere ispirate allatradizione della panificazione, della legna e del fuocorealizzate dagli artisti per questa occasione.La seconda mostra è allestita nel piccolo locale sottostante l’antica chiesa di Santa Caterina d’Alessandria:le opere qui esposte sono un omaggio alla tradizione e al corredo delleantiche pratiche della transumanza: iverdi campi, la chiara luce del cielo, i colori della notte,i teli per proteggere il sonno,i laceri indumenti dei pastori, il dolce profumo della paglia, il sapore del pane raffermo.