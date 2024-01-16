Paglieta. “Gravissimo quanto accaduto oggi a Paglieta, quando il presidente Marsilio, in attesa di essere ricandidato dal centrodestra, spaccia un tour elettorale sotto finalità istituzionali. Oggi, appunto a Paglieta, il Sindaco Ernesto Graziani ha invitato gli esponenti di Fratelli d’Italia ad uscire dai luoghi istituzionali, a quel punto, l’assessore Campitelli avrebbe detto “allora quel finanziamento non te lo faccio avere più”, è inaccettabile.

Si disvela così in modo chiaro il sistema che Fratelli d’Italia ha coltivato al Governo della Regione e che sta replicando in grande al Governo nazionale: premiare gli amici di stretta fede e penalizzare chi vuole essere libero. Nessuna programmazione e nessuna valutazione di merito, nessun rispetto dei territori e nessuna oggettività; solo sete di potere per un suo uso totalmente discrezionale. Bene ha fatto il Segretario regionale del Pd Abruzzo Daniele Marinelli a ricordare Fontamara di Ignazio Silone, romanzo tra i più importanti della letteratura italiana, in cui un granduca della milizia del regime fascista fa firmare alla popolazione un contratto capestro teso a deviare l’acqua del fiume per indirizzarlo solo verso i possedimenti del podestà del regime. Apprezziamo le Sindache e i Sindaci con la schiena dritta come Ernesto Graziani che non hanno il cappello in mano e rispondono con dignità a chi vuole trasformare il diritto in un privilegio in vendita”.