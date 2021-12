Caruso nel comitato permanente di promozione del turismo in Italia, la nomina dal ministro Garavaglia

L’Aquila. Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel Di Sangro, entra nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia. A nominarlo, con decreto del 16 dicembre 2021, è stato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Dopo una selezione dei curricula di candidati qualificati, la scelta del ministro è ricaduta su Caruso che così entra a far parte degli esperti dell’organo del ministero che promuove l’immagine e il marchio Italia, che coordina la programmazione nazionale e l’offerta turistica italiana. II presidente della Provincia dell’Aquila mette a segno un altro importante risultato nella sua attività di amministratore abruzzese.

“Sono onorato della nomina. Questo rilevante incarico rappresenta per me una nuova e importante sfida e una grande responsabilità perché mi trovo a rappresentare gli interessi si una comunità davvero considerevole, dal punto di vista economico non solo per l’Abruzzo, ma per il Centro Sud del Paese. Fonte di sviluppo per i servizi diretti e l’indotto, il turismo ha dato e dà slancio a tutta l’economia regionale e, con questo nuovo impegno nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, il mio lavoro sarà ancora più incisivo per lo sviluppo legato al turismo del Paese”.

Primo cittadino di Castel Di Sangro, al suo secondo mandato, Caruso guida uno dei comuni che fanno da traino, in Abruzzo, all’economia legata alla montagna grazie ad una particolare capacità turistico-territoriale, specializzata e distintiva, che è riuscito a imprimere al territorio aquilano con proposte innovative sul turismo e idee sostenibili e coerenti con l’identità territoriale che hanno convinto anche i più scettici. Le infrastrutture per gli sport invernali e d’alta quota con i pacchetti turistici dedicati anche alle famiglie, in un territorio dotato di servizi e di impianti che richiamano i turisti più esigenti e consentono la preparazione ad atleti olimpionici e campioni del mondo è la formula vincente per Caruso. Come Presidente della Provincia dell’Aquila, nonostante le difficoltà dell’ente territoriale e la crisi economica nazionale, ormai endemica nel Centro Abruzzo, è riuscito a superare anche le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, garantendo una considerevole ripresa del settore turistico. Questo nuovo incarico rappresenta un’opportunità soprattutto per i territori che potranno contare su un amministratore che si farà interprete e protagonista del rilancio turistico delle aree interne.