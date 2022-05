Cartoons on the Bay, Pescara è pronta: opere da 44 Paesi, anche Russia e Ucraina

Pescara. “Ben 350 opere in concorso e 44 Paesi rappresentati ed è importante sottolineare che l’ultima edizione del festival è stata online solo a dicembre: quindi sono davvero tanti, saremmo arrivati a oltre 700 se fosse passato un anno. Ci tengo a dire anche che saranno presenti sia opere ucraine (2) che russe (44)”. Lo dice Roberto Genovesi, direttore artistico di Cartoons on the Bay festival dell’animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com.

Cartoons on the Bay: governatore Abruzzo, pronti e orgogliosi

“La nostra città e il nostro mare sono orgogliosi di accogliere Cartoons on The Bay. Il programma professionale si svolgerà all’Aurum, che era un’antica fabbrica di un apprezzato liquore e ora è un vitalissimo centro culturale. Il nome Aurum è frutto della fantasia e del genio del nostro Gabriele D’Annunzio che oggi sarebbe, oltre che un artista senza rivali, anche un “influencer” imbattibile”.

Lo dice Carlo Masci, il sindaco di Pescara alla presentazione di Cartoons on the Bay festival dell’animazione promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. “Tre anni fa salii a Torino per vedere un po’ il backstage di Cartoon e vedere se eravamo in grado di ospitare questa grande manifestazione di cui siamo molto orgogliosi e pensiamo sia un ottimo investimento. Ora finalmente riusciamo a farlo” spiega il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio.

“Ci attendiamo una vera invasione sia di visitatori sia di personale interessato al contest per motivi professionali. Speriamo di vedere tanti ragazzi e cosplay ma speriamo che chi viene si innamori anche del nostro bellissimo territorio”. E chiude: “Non c’è nessuna soddisfazione più grande che sapere che Jurassic World, in anteprima mondiale durante il festival, sarà visto prima a Pescara che a Hollywood!”.