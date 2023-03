Pescara. ‘Cartoons on the bay’ e l’Abruzzo sono celebrati su “Variety”, la rivista cinematografica, con sede a Hollywood, tra le più importanti al mondo, che in un’uscita recente ha presentato il Festival del cinema d’animazione in programma a Pescara dal 31 maggio al 4 giugno, spiegando che il fondatore di Aardman Animations, Peter Lord, e il regista di “Waltz With Bashir”, Ari Folman, riceveranno i Pulcinella Career Awards al festival italiano di animazione Cartoons On The Bay.

La 27/a edizione del festival celebrerà anche “Cuphead”, il videogioco canadese di successo che è diventato una serie Netflix, e conferirà alla creatrice Maja Moldenhauer il nuovo Transmedia Award.

A Pescara sarà protagonista anche Ian Mackinnon, cofondatore dello studio di marionette britannico Mackinnon e Saunders, che ha lavorato con Guillermo del Toro in “Pinocchio”, chiamato a far parte della giuria del festival. “Un festival che diventa ogni anno più importante – ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio -.

Ringrazio il direttore artistico Roberto Genovesi che valorizzando il festival dà lustro all’Abruzzo. La giunta regionale ha saputo cogliere l’occasione di ospitare uno degli appuntamenti più importanti del panorama internazionale. L’articolo pubblicato su ‘Variety’ conferma che la scelta della nostra amministrazione regionale. L’Abruzzo – ha aggiunto Marsilio – punto di riferimento mondiale del cinema di animazione rappresenta elemento di richiamo per migliaia di appassionati. Quest’anno ospiteremo anche delegazioni delle due emittenti pubbliche tedesche, Zdf e Ard, che rappresenteranno la Germania come ospite d’onore”