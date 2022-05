Carta aiuti di stato alle imprese: “Classe dirigente rissosa e incapace di risolvere problemi”

L’Aquila. Il Segretario Regionale di Azione Giulio Sottanelli interviene sullo scontro in Consiglio Regionale

tra Maggioranza ed Opposizione, in merito alla Carta degli aiuti di Stato per le imprese che esclude

molti Comuni inseriti nel cratere sismico, sia in Provincia de L’Aquila che di Teramo:

“Abbiamo osservato con interesse e preoccupazione l’evolversi della polemica tra Maggioranza ed

Opposizione in Consiglio Regionale, sulla Carta degli aiuti di Stato alle Imprese che, sulla base di

una direttiva europea, concede dal 10 al 30% in più dei sostegni a quelle imprese che ricadono in

aree svantaggiate. – Spiega Sottanelli – La decisione della Giunta Marsilio di escludere molti

Comuni del cratere sismico del 2009 e del 2016, ci ha sconcertato. Comprendiamo i limiti imposti

dalla normativa che avrebbero spinto il governo regionale a fare scelte difficili, ci sfugge però il

criterio di queste scelte che vanno a premiare certi territori rispetto ad altri più bisognosi. Ci

saremmo aspettati un confronto basato su proposte concrete e realistiche da una parte e dall’altra

che potessero portare ad una sintesi ragionevole, ed invece dobbiamo purtroppo registrare il

basso livello del dibattito: da una parte proteste clamorose con tanto di digiuno forzato, senza

avanzare alternative credibili che tenessero conto dei parametri imposti dalla normativa; dall’altra

una chiusura totale, soprattutto da parte del Presidente Marsilio, con toni anche vagamente

“infantili”, che non ha nemmeno fornito una spiegazione adeguata delle scelte fatte. Ne è uscito

un documento che rimanda al 2023 (Ormai siamo rassegnati alla Regione del “rimando”, vedi

vicenda “Nuova Pescara”) una revisione della Carta. Sullo sfondo un senso di assoluta

insoddisfazione soprattutto per le imprese di quei Comuni esclusi, che almeno per due anni non

potranno beneficiare di opportunità fondamentali per il sostegno e lo sviluppo economico di zone

svantaggiate, con la possibilità di recuperare il ritardo accumulato ed aggravato dalla pandemia.

Secondo Abruzzo in Azione più che agire a macchia di leopardo, la Carta avrebbe dovuto tenere

conto delle reali necessità, territorio per territorio, con analisi oggettive e soprattutto con una

visione strategica che possa rendere l’Abruzzo attraente e competitivo rispetto ad altri territori”.

“Come al solito c’è stato un approccio superficiale”, conclude.