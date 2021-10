Caro pedaggi, il Ministero rassicura i sindaci: “Troveremo fondi per scongiurare aumenti”

Carsoli. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella battaglia al “caro pedaggi” e per la sicurezza della A24/A25, all’esito dell’incontro avuto nella mattinata odierna con il Ministro Giovannini e i due commissari Gentile e Fiorentino, esprimono soddisfazione per il confronto: “è stato manifestato espressamente l’impegno a trovare risorse al di fuori del PEF per cristallizzare gli aumenti delle tariffe ed evitare così l’aumento a partire dal 1 gennaio 2022″.

“I Sindaci e gli Amministratori nel chiedere certezze”, scrivono in una nota, “hanno ottenuto la garanzia di una nuova convocazione entro tempi brevissimi, per essere informati sull’iter di definizione del PEF ed i provvedimenti finalizzati alla risoluzione della tematica. Importante è stato il confronto con i commissari soprattutto in tema di sicurezza, i Sindaci e gli Amministratori hanno espresso al Ministro la necessità e la volontà di affrontare insieme alle Amministrazioni Locali il tema dell’intera mobilità relativa alle due regioni Lazio e Abruzzo, anche in riferimento alla posizione strategica delle stesse. I Sindaci e gli Amministratori in attesa di essere ricontattati, mantengono alta la guardia e torneranno a riunirsi a Carsoli il giorno 03 Novembre alle ore 18:30. Ringraziamo per la presenza e il supporto l’Onorevole Stefania Pezzopane e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis”.