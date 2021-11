Caro pedaggi, i sindaci tornano a riunirsi: arriva l’appoggio anche del presidente Zingaretti

Carsoli. Tornano a riunirsi i sindaci per ribadire il “no” all’aumento dei pedaggi autostradali. Il primo cittadino di Carsoli, Velia Nazzarro, ha convocato gli oltre 100 colleghi amministratori per domani alle 17.30 in municipio con l’intento di riallacciare il discorso dopo l’incontro con il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e decidere insieme quali iniziative intraprendere per contrastare il possibile aumento del ticket autostradale del 34,5% a partire da gennaio 2022.

Intanto a sostegno dei sindaci è arrivato anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per il quale “scongiurare l’aumento dei pedaggi è una battaglia che stiamo combattendo da molto tempo. Convocheremo un nuovo incontro alla presenza dell’assessore regionale Mauro Alessandri, per ribadire il nostro impegno, creare un fronte comune e portare le istanze di tutti anche di fronte al Governo. Ulteriori aumenti delle tariffe dell’A24 e A25 non sono assolutamente tollerabili perché pesano in modo deciso sulle tasche dei cittadini e soprattutto dei tantissimi pendolari che ogni giorno, per lavoro o per far ritorno alla propria residenza, usano questa autostrada che collega il Lazio e l’Abruzzo”.