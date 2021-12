Caro pedaggi, i sindaci di Lazio e Abruzzo non si arrendono: richiesta di un nuovo incontro

Carsoli. Sul tema caro pedaggi in autostrada, i sindaci di Lazio e Abruzzo non si arrendono e continuano la battaglia per scongiurare l’aumento dei prezzi che andrebbe a peggiorare la situazione economica di tanti lavoratori, già fortemente provati dalla pandemia.

Un nuovo incontro è stato richiesto con una nota inviata ai senatori e agli onorevoli del territorio affinché intervengano prima che gli aumenti diventino definitivi.



Ill.mi Onorevoli/Senatori,

i sottoscrittori Sindaci dei Comuni di Lazio e Abruzzo, impegnati dal 3 Gennaio 2018 nella battaglia contro il “caro pedaggi” e per la sicurezza dell’autostrada A24/A25, sono a richiedere un incontro con le SSLL per la giornata del 14 Dicembre p.v. per esporre dettagliatamente l’intera vicenda e sollecitare, tutti insieme, l’adozione di un

provvedimento da parte del Governo Centrale che sia in grado di evitare il rincaro dei pedaggi di circa il 36% dal 01 Gennaio 2022.

Un simile “salasso” sarebbe davvero insostenibile per le tasche dei cittadini ed incompatibile con il fragile tessuto sociale e produttivo che caratterizza le zone più interne e periferiche di questa parte dell’Italia centrale già duramente colpita dai tragici eventi sismici. Un territorio da sempre, in lotta contro lo spopolamento dei centri

abitati, l’impoverimento dei redditi delle famiglie e l’arretramento della competitività delle imprese.



Quotidianamente, per lavoro, per mancanza di servizi sanitari, di strutture scolastiche, migliaia di cittadini sono costretti al pendolarismo autostradale non avendo, in molti casi,

una valida alternativa su rotaie.

Gli Amministratori sottoscrittori, da quattro anni oramai, stanno urlando a gran voce tutto il disagio e l’amarezza conseguenti allo scarso interesse dimostrato dalle Istituzioni Centrali nei confronti di questa problematica.

Da quel lontano 3 Gennaio 2018 ne è passato di tempo, le nostre richieste sono state ascoltate soltanto in parte e la problematica ancora non è stata risolta definitivamente, il

PEF ancora non è stato approvato e la sicurezza delle nostre autostrade ancora non è pienamente garantita.

A ciò si aggiunga che la pandemia ancora in essere, non ha fatto altro che aggravare la situazione dei nostri territori, come detto, già gravemente disagiati.

I sottoscrittori Sindaci ed Amministratori, lo scorso 28 Ottobre sono stati ricevuti dal Ministro Giovannini e, successivamente, in data 24 Novembre dal Vice Capo di Gabinetto

ed attendono la conferma per un nuovo incontro il 13 Dicembre.

Nonostante le numerose promesse ricevute, con il trascorrere dei giorni, la sensazione di essere ancora in “alto mare” si concretizza sempre di più.

Per tale motivo, appare necessario unire le forze e sostenere tutti insieme una battaglia di civiltà, per i nostri territori.

Nel ringraziarVi anticipatamente per la disponibilità e l’attenzione che Vorrete mostrare, in attesa di un riscontro, si inviano

I nostri più cordiali e fiduciosi saluti.