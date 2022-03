Caro carburante, incontro istituzioni – marineria: “Riportare prezzi ad una soglia di sostenibilità”

Pescara. Nel pomeriggio di ieri si è svolto, presso la sala consiliare del comune di Pescara, un incontro

organizzato dall’Upi-Abruzzo tra istituzioni e rappresentanti della marineria per affrontare il

problema del caro carburante. Le istituzioni sono state rappresentate, oltre che dai rappresentanti

delle Province Abruzzesi, dai parlamentari Daniela Torto (M5S), Carmela Grippa (M5S), Gianluca

Vacca (M5S), Luciano D’Alfonso (PD) e Alberto Bagnai (Lega). Per la Regione Abruzzo erano

presenti il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, l’Assessore alla Pesca Emanuele

Imprudente, l’Assessore alle Attività Produttive Daniele D’Amario ed i Capigruppo del Consiglio

Regionale. I comuni presenti erano Ortona, Rocca San Giovanni, Silvi, Città Sant’Angelo, Pescara,

Vasto, Roseto degli Abruzzi e Fossacesia. Le marinerie erano rappresentate dagli armatori ed i

pescatori di Pescara, Vasto, Giulianova, Rocca San Giovanni e Ortona.

La marineria abruzzese ha subito le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria da Covid-19

che negli ultimi due anni ha sostanzialmente modificato l’assetto economico e sociale del Paese,

passando dal blocco totale della pesca e dell’intera filiera (mercato ittico, pescherie, ristoranti,

trabocchi, ecc) ad una forte contrazione sul profilo dei consumi. I recenti eventi bellici che hanno

investito l’Ucraina hanno generato a loro volta un aumento repentino e insostenibile del prezzo del

carburante mettendo nuovamente a rischio la sopravvivenza del comparto marittimo. Il costo del

gasolio utilizzato dalla pesca è incrementato del 60% rispetto al 2021 (attualmente costa 1,15 euro a

litro). L’incidenza del caro gasolio rischia di comportare la sospensione delle uscite in mare visto

l’azzeramento del guadagno, fino alla cessazione graduale delle imprese, con ricadute comprensibili

sulle famiglie dei pescatori, degli addetti ai lavori e sull’approvvigionamento in generale del

prodotto ittico locale.

Il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e

umanitari della crisi Ucraina” agendo sulla riduzione delle accise ha calmierato il prezzo del

carburante “a terra”, non ha potuto fare altrettanto per il carburante utilizzato per la pesca poiché

quest’ultimo usufruisce di un regime di esonero e che pertanto a seguito del decreto è rimasto

inalterato. Per attenuare queste limitazioni, l’art.13 del citato decreto legge prevede misure di

sostegno a favore della pesca evidentemente insufficienti a garantire la sostenibilità delle imprese

marittime ormai in crisi.

L’Unione Province Abruzzesi e i rappresentanti dei comuni costieri intervenuti all’incontro, hanno

chiesto ai Parlamentari di intervenire nell’ambito delle manovre legislative in atto (decreto legge

energia), o che si assumeranno a breve, affinché si riconduca il prezzo del gasolio della pesca ad

una soglia di sostenibilità. Le altre richieste sono quelle di ampliare l’arco temporale di sostegno

economico alle imprese oltre le tre mensilità previste inizialmente, e l’estensione della copertura

della cassa integrazione anche per le uscite numericamente minori delle imbarcazioni.

Il presidente dell’Upi-Abruzzo Angelo Caruso, prima di ringraziare il comune di Pescara ed il

Sindaco Masci per la disponibilità ad ospitare l’evento, ha sottolineato la necessità di assumere con

urgenza provvedimenti tesi a sostenere ogni impresa marittima abruzzese nell’affrontare gli effetti

economici derivanti dalla crisi in Ucraina.