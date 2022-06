Caro carburante, 300mila euro al settore pesca dalla Regione: botta e risposta della politica

Pescara. Arriva dalla seduta del Consiglio regionale che si è tenuta ieri un sostegno alla marineria abruzzese di 300mila euro per fronteggiare l’aumento del prezzo del carburante.

CARO CARBURANTI, 300MILA EURO PER LE MARINERIE: LA NOTA DELLA MAGGIORANZA

Il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta di ieri, un incremento di 300 mila euro del Fondo Unico delle politiche della pesca, per l’esercizio 2022, somma destinata all’erogazione di sostegni economici alle imprese operanti nel settore ittico. Lo rendono noto, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, i consiglieri di maggioranza, Testa, D’Incecco, Febbo, Santangelo, Angelosante, unitamente all’assessore al ramo, Emanuele Imprudente.

“Una misura di carattere urgente – spiegano gli esponenti di centrodestra – che abbiamo ritenuto necessaria al fine di supportare gli operatori abruzzesi nel fronteggiare l’emergenza economica aggravata dal caro carburanti in essere”. La nota congiunta del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dell’assessore alle politiche per la pesca, Emanuele Imprudente, e dei capigruppo di maggioranza , Guerino Testa (FdI), Vincenzo D’Incecco (Lega), Mauro Febbo (FI), Roberto Santangelo (AP), e Simone Abruzzo (V.A).

UN SOSTEGNO ALLA MARINERIA ABRUZZESE DI 300MILA EURO PER FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEL PREZZO DEL CARBURANTE

Un incremento di 300.000 euro per il Fondo Unico del settore della Pesca per sostenere la marineria abruzzese a seguito dei rincari sul gasolio che hanno costretto gli armatori a fermare le barche, mettendo in crisi tutto un settore economico volano della nostra Regione. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto perché la marineria è una risorsa importante per l’economia regionale e abbiamo trovato giusto e opportuno aiutare un settore che coinvolge centinaia di famiglie nel nostro Abruzzo”, ha detto il capogruppo Lega in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco. “La boccata d’ossigeno che arriva dal Consiglio Regionale è una buona notizia per la nostra marineria. Ora sollecitiamo il Governo a fare altrettanto”, il commento del consigliere comunale Massimo Pastore che da sempre si batte al fianco della marineria Pescarese.

PROTESTA DELLE MARINERIE A ROMA, D’ALFONSO FA DA TRAMITE COL GOVERNO: RIUNIONE AL MEF E MISSIVA AI MINISTRI PATUANELLI e FRANCO

Questa mattina, a Roma, nel corso della protesta organizzata dalle marinerie dell’adriatico per richiamare l’attenzione del Governo sui rincari del gasolio e sulla onerosità dei costi anche bancari da tempo insostenibile, il senatore Luciano D’Alfonso è riuscito a ottenere nello spazio di pochi minuti, anche dietro premura della Questura di Roma, un incontro tra una delegazione di armatori, tra cui anche Francesco Scordella il presidente dell’associazione armatori di Pescara, e il Sottosegretario al MEF Alessandra Sartore: “Si è trattato di un incontro interlocutorio necessario e istruttorio – spiega D’Alfonso – che ha evidenziato al Sottosegretario i nodi specifici della protesta manifestata da un intero comparto economico al collasso: riguarda direttamente circa 30mila addetti, con una filiera di oltre 100mila persone, e con un impatto sul settore della distribuzione e della ristorazione di enorme rilievo”.

Nei minuti successivi all’incontro al Ministero dell’Economia, il senatore D’Alfonso ha provveduto a far recapitare una richiesta urgente direttamente al Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, al Ministro dell’Economia Daniele Franco e a Massimiliamo Fedriga Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: “Mi risulta – ha scritto stamane D’Alfonso – che il 3 di giugno ci sarà una riunione di lavoro sul piano istituzionale tra gli assessorati regionali alla pesca e il Ministro Patuanelli. Vi prego, avendo conosciuto questo settore attraverso le esperienze maturate in precedenza da Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, di fare un lavoro coordinato che possa consentire un esame confacente dei dati del dossier presente presso le regioni e presso il Ministero e soprattutto una soluzione tempestiva così come la loro sofferenza ci fa capire”.

Sono sostanzialmente queste le richieste risolutorie avanzate questa mattina a Roma dagli operatori del mare e per le quali il senatore D’Alfonso sta facendo da tramite coi livelli istituzionali competenti: “Per quanto riguarda il prezzo del gasolio, richiedono alternativamente o un tetto al prezzo di vendita, fissato a un valore indicativo di circa 0,70 €/litro (contro il prezzo attuale di 1,20€), o il rafforzamento del credito d’imposta sull’acquisto dei carburanti, da elevare al 50% della spesa. litro

Per quel che riguarda, invece, gli oneri mensili bancari riferiti a mutui pongono la necessità di una moratoria, in maniera tale che al riprendersi delle attività a mare possano tornare a essere in grado di sostenere con le loro forze quegli oneri che hanno sottoscritto.

In numerosi casi, per via dell’alto rischio associato all’attività di impresa specifica della pesca, quale il rischio di affondamento della nave e la conseguente perdita dell’intero valore del bene, le banche hanno richiesto ipoteche sui beni immobili, andando a creare un nesso tra vita professionale e vita privata che in questa fase appare in tutta la sua drammaticità”.

Ad alimentare le polemiche ci sono state anche le dichiarazioni del Consigliere regionale Antonio Blasioli (Leggi anche: https://abruzzolive.it/il-consigliere-blasioli-sullo-sciopero-della-marineria-marsilio-convochi-subito-un-consiglio-regionale-straordinario/)

DICHIARAZIONI BLASIOLI SU SCIOPERO MARINERIA, LE PRECISAZIONI DI TESTA (FDI)

“Stupisce davvero tanto apprendere come in data odierna il collega consigliere regionale, Antonio Blasioli, con tanto di nota stampa, inviti il presidente Marsilio a – così testualmente – coordinarsi con gli altri presidenti delle Regioni dell’Adriatico affinché il problema venga inserito all’ordine del giorno della prossima riunione della conferenza Stato-Regioni. Stupisce perché Blasioli non appare, evidentemente, aggiornato sui fatti già avvenuti che accertano come il Presidente della Regione Abruzzo si sia già ampiamente attivato sulla grave crisi che affligge le marinerie e a tutti i livelli istituzionali. Nello specifico, il confronto con gli altri presidenti di Regione è avvenuto il 25 maggio scorso, grazie all’accoglimento da parte del presidente Fedriga della specifica richiesta di Marsilio di inserire la discussione del tema all’ordine del giorno. Passaggio, questo, propedeutico – occorre che Blasioli lo sappia – all’ulteriore richiesta da parte dei Presidenti di Regione di inserimento della medesima problematica nell’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni”.