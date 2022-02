Caro bollette, tutto l’Abruzzo si mobilita e spegne le luci a palazzi e monumenti

L’Aquila. Domani, giovedì 11 febbraio, a partire dalle 20, sarà spenta la Fontana Luminosa dell’Aquila. Lo rende noto il sindaco Pierluigi Biondi, precisando che il Comune ha aderito all’iniziativa dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), finalizzata a spegnere le luci di un edificio o luogo rappresentativo come forma di protesta contro i rincari delle bollette energetiche. “La pandemia ha creato immani difficoltà a imprese e famiglie ma anche agli enti come il nostro – ha osservato il sindaco Biondi –. Non si può pensare di rilanciare il Paese unicamente con lo stanziamento di fondi, per quanto corposi, con ristori e sgravi. Il Governo deve comprendere che i bilanci delle nostre amministrazioni subiranno delle inevitabili contrazioni di spese e investimenti a vantaggio della collettività, dovendo prevedere somme consistenti per il pagamento delle bollette. È una situazione assurda, cui va posto riparo con estrema urgenza”. “Per questo – ha concluso il sindaco Biondi – abbiamo deciso convintamente di aderire all’iniziativa dell’Anci, tenendo conto che sul bilancio del Comune dell’Aquila è stato stimato un aggravio di 3 milioni di euro all’anno, in aggiunta ai 10 milioni di euro che vengono impiegati per garantire luce e riscaldamento negli edifici comunali, nelle scuole, negli alloggi post sisma e per la pubblica illuminazione. Un incremento di spesa che potrebbe mettere a dura prova la realizzazione di programmi a beneficio della nostra comunità e che non possiamo permettere”.

Sulmona spegne l’acquedotto medievale

“Spegnere le luci è sempre stato per noi un atto ecologico, ma oggi diventa un atto di protesta contro il caro energia. L’aumento delle bollette si ripercuote negativamente sui bilanci di un Comune e, conseguentemente, sui servizi erogati ai propri cittadini. È per questo che la Città di Sulmona aderisce alla protesta organizzata dall’Anci, rispondendo, con convinzione, all’appello del Presidente Antonio Decaro, il quale ha invitato tutti i sindaci dei Comuni d’Italia a spegnere le luci di un monumento cittadino alle ore 20:00 di domani 10 febbraio 2022. Questa Amministrazione ha individuato l’acquedotto medievale, simbolo di forza e prosperità, un’opera imponente, edificata per soddisfare il fabbisogno energetico di molte attività che si svolgevano in città nel periodo medievale. Facciamo buio nei Comuni cosicché il Governo veda meglio e metta in campo azioni di sostegno per scongiurare i rischi ai quali si va incontro se non si interverrà tempestivamente. In questo contesto, l’Amministrazione Comunale intende rimarcare l’importanza delle comunità energetiche, associazioni virtuose composte da Enti pubblici, aziende , attività commerciali e privati cittadini, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo. Una strada già intrapresa e sulla quale si intende puntare al massimo per ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale e rendere Sulmona una città innovativa e sostenibile”.

