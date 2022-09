Caro bollette, la Regione Abruzzo corre ai ripari: pronte misure per sostenere attività e famiglie

L’Aquila. Crisi energetica e caro bollette saranno questioni centrali nella settimana politica dell’Emiciclo apertasi oggi. La regione sarà a tavolino per esaminare la risoluzione sulle misure per fronteggiare la crisi.

La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Agricoltura, convocata per domani martedì 20 settembre alle 11. La Commissione è chiamata a esprimere due pareri: sulla Deliberazione di Giunta regionale di nomina delle Consulte dei Consorzi di Bonifica Nord, Centro, Sud, Interno e Ovest. Sostituzione componente del Consorzio di Bonifica Interno Saranno auditi l’assessore regionale alle Politiche agricole, il direttore del Dipartimento Agricoltura Elena Sico, il responsabile dell’Ufficio di supporto al direttore Gianluca Masi, il commissario di Bonifica Interno Adelina Pietroleonardo e il Commissario del Consorzio di Bonifica Interno Stefano Tenaglia; sulla nota del Commissario regionale del Consorzio di Bonifica centro, avente a oggetto la richiesta di trasferimento di gestione dell’impianto di depurazione e reti alla società consortile a partecipazione mista pubblico-privata Centro Depurazione srl (audizioni: Assessore regionale, Direttore Dipartimento Agricoltura, Responsabile dell’Ufficio di supporto al Direttore, il commissario del Consorzio Bonifica Centro Mario Battaglia e il direttore del Consorzio Bonifica centro Stefano Tenaglia). Saranno esaminati poi i seguenti provvedimenti: la risoluzione sul nuovo polo logistico Amazon – situazione lavoratori pendolari, la risoluzione sulle misure per fronteggiare il caro energia e la mozione su crisi energetica e caro bollette. Successivamente, alle ore 12, si riunirà in seduta straordinaria la Commissione Territorio. Al primo punto dell’ordine del giorno, le audizioni in merito al termine fissato per la conclusione della ricostruzione privata – terremoto dell’Aquila: Presidente (o suo delegato) della Regione Abruzzo; Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere Sismico – U.S.R.C., Tavolo di Coordinamento dei sindaci; Titolare dell’U.S.R.C.; Presidente dell’ANCI Abruzzo; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo; Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia dell’Aquila; Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo; Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia dell’Aquila; Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo; Presidente del Collegio dei Periti Industriali della Provincia dell’Aquila; Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo. Al secondo punto, il provvedimento “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di intervalli di manutenzione fluviale e compensazione” con l’audizione del rappresentante del Centro italiano per la Riqualificazione Fluviale.