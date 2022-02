Caro bollette: ecco tutti i Comuni abruzzesi che hanno aderito all’iniziativa

L’Aquila. Sono centinaia i comuni che hanno già dato la loro adesione all’iniziativa “Luci spente nei Comuni”.

Si spegneranno le luci a Fossacesia Abbazia di San Giovanni in Venere – Teramo Piazza Martiri – Ortona Castello Aragonese – Rapino Auditorium S. Antonio Canosa Sannita Municipio – Miglianico Municipio e Monumento ai Caduti – Capistrello Municipio e Piazza Risorgimento – Orsogna Piazza Mazzini – Rocca San Giovanni Municipio e Piazza degli Eroi – Cellino Attanasio Cinta Muraria e Torre campanaria – Tollo Parco “Giovanni Falcone” – L’Aquila Fontana luminosa, storico monumento situato al centro di piazza Battaglione Alpini, all’ingresso di corso Vittorio Emanuele II – Opi Piazza Centrale e Torre campanaria – Città Sant’Angelo Chiesa di San Michele Arcangelo – Tortoreto Torre dell’Orologio – Alfedena Torre Ottogonale – Monteodorisio Castello – Crognaleto a Nerito Monumento “la Crocetta” – Torrevecchia Teatina Palazzo Ducale e Municipio – Moscufo Piazza Garibaldi – Filetto Municipio – Morro D’Oro Abbazia di Santa Maria di Propezzano e Municipio – Cagnano Amiterno Municipio – Vasto Piazza Rossetti e Municipio – Sulmona Acquedotto medievale – Castel Castagna Abbazia di Santa Maria di Ronzano – Torricella Sicura Chiesa di San Paolo – Civitella del Tronto Fortezza – Cortino Municipio – Isola del Gran Sasso Cona di San Sebastiano – Colledara Monumento ai caduti – Tossicia Monumento ai caduti – Alba Adriatica Fontana della Rotonda Nilo – Spoltore Convento San Panfilo fuori le mura – Scoppito Parcobaleno – Silvi Archi e fontane monumentali a Silvi alta e Piazza Marconi a Silvi marina – Navelli spegne illuminazione intero borgo – Barisciano Municipio e Piazza Trieste – Roccamorice Chiesa Dell’Annunziata sede Museo civico – Francavilla al Mare luci del Pontile – Crecchio Castello Ducale – Frisa Fontana in Piazza Principe di Piemonte – Arsita Monumento ai caduti Via Roma – Gioia dei Marsi Municipio e Piazza della Repubblica – Scerni Fontana davanti il Santuario “Madonna della Strada” – Chieti Fontana Piazza Valignani, Corso Marruccino e Piazza GB Vico – San Salvo Casa della Cultura “Porta della Terra” – Lettomanoppello Municipio – Cappelle sul Tavo Municipio – Collarmele Piazza Italia – Celenza sul Trigno Piazza del Popolo – Ripa Teatina Convento Santa Maria Della Pietà – Tione degli Abruzzi Torre Medioevale – San Martino sulla Marruccina Piazza del Monumento ai Caduti – Vacri illuminazione centro storico – Collecorvino Piazza Umberto I – Castiglione Messer Marino Monumento ai Caduti – Poggiofiorito Via Roma – Castilenti Piazze Villa San Romualdo e Casabianca – Castiglione Messer Raimondo Municipio, Torre Campanaria e Parco pubblico frazione piane – Carsoli Municipio e Piazza della Libertà – Scontrone Monumento ai Caduti Piazza Sangro – Ofena Municipio e Piazza San Carlo – Picciano Municipio – Schiavi D’Abruzzo Monumento ai Caduti – San Benedetto in Perillis Municipio – Roccacasale Castello De Sanctis – Rosciano Municipio – Fossa Municipio – Casalbordino Torre civica Piazza Umberto I – Ovindoli Monumento dell’Alpino – Sant’Eusanio Forconese Madonna del Castello, Monte Cerro – Pettorano sul Gizio Castello Cantelmo e Parco archeologia Industriale – Goriano Sicoli Municipio e Piazza della Repubblica – Roccamontepiano Piazza Belvedere, Municipio e Museo Giuseppe De Lisio – Brittoli Municipio – Pretoro Municipio – Turrivalignani Municipio – Montelapiano Villa Comunale – Montenerodomo Edificio Scuola d’infanzia – Civitella Roveto Municipio, via Roma e Piazza Gran Sasso – Sante Marie Municipio – Penne Municipio – Lettopalena Piazza Risorgimento e Monumento caduti – Bugnara Fontana Comunale – Poggio Picenze Municipio – Monteferrante Monumento ai caduti – Pietranico Centro storico – Fontecchio Fontana medioevale – Torre de Passeri Municipio – Roccaspinalveti Piazza Roma con Monumento ai caduti – Villavallelonga Piazza IV Novembre – Bolognano Municipio – San Valentino Duomo, Monumento ai caduti e Chiesa San Rocco – Civitella Messer Raimondo Villa Comunale – Corvara Municipio e Villa Comunale – Montebello di Bertona Parco e Piazza Vittorio Emanuele – Guilmi Villa Comunale – Dogliola Municipio – Casalanguida Fontana monumentale San Rocco – Alanno Municipio – San Giovanni Teatino Monumento ai caduti – Magliano dei Marsi Fontane storiche di Piazza della Repubblica e San Luigi Orione – Popoli Castello Cantelmo – Pescasseroli Villa Comunale e Monumento ai caduti – Roseto degli Abruzzi Municipio e Piazza della Repubblica – Nocciano Castello Medioevale – Oricola Municipio – Prezza Edificio Ex Dopolavoro – Villa Santa Maria Monumenti a San Francesco Caracciolo, Statua del cuoco, Monumento caduti – Avezzano Municipio – Canistro Municipio e Piazza del Comune – San Benedetto dei Marsi Villa Comunale e Portale Cattedrale di Santa Sabina – Lecce nei Marsi Fontana e Piazza Monumento – Casacanditella Monumento ai caduti – Ortucchio Castello Piccolomini – Bomba Monumento ai caduti Piazza Sacchetta – Scanno Parco Sant’Angelo e Monumento ai caduti – Trasacco Piazza Matteotti e Piazza Mazzini – Anversa degli Abruzzi Scalinata del Comune – Rocca Pia Via Conte di Torino – Pratola Peligna Municipio – Palena Torre dell’Orologio – Tornimparte Monumento ai caduti – Cansano Monumento ai caduti – Castellafiume Piazza Alcide de Gasperi – Gessopalena Piazzale Marino Turchi e Fontana monumentale di Piazza Roma – Liscia Villa comunale e Campanile Chiesa di San Martino – Fresagrandinaria Chiesa e Torre civica – Carpineto della Nora Palazzo Comunale – Altino Municipio – Paglieta Municipio – Torino di Sangro facciata della Chiesa di San Felice – Cepagatti Municipio – Lanciano Municipio – Villa Sant’Angelo Municipio – Castel del Monte porticato Scuole IV Novembre-Municipio – Lanciano Piazza Plebiscito e Palazzo comunale – Lentella Piazza Garibaldi – Villa Santa Lucia degli Abruzzi Monumento ai caduti – Castel di Ieri Torre medievale – Vicoli Monumento ai caduti – Ocre Palazzo municipale – Lama dei Peligni Belvedere “F. Verlenga” – Torrebruna Monumento ai caduti Piazza IV novembre – Palombaro Municipio – Castel Frentano Palazzo municipale – Cupello Municipio e Chiesa Natività di Maria Santissima.