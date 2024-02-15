Teramo. Una delegazione della FP CGIL si è recata martedì scorso nel carcere di Teramo per una visita nei luoghi di lavoro della Polizia Penitenziaria. La delegazione era composta dal Mauro Pettinaro della Segreteria Generale FP CGIL di Teramo, da Mirko Manna Coordinatore Nazionale Comparto Sicurezza FP CGIL, Gino Ciampa Coordinatore regionale FP CGIL per la Polizia Penitenziaria d’Abruzzo e Roberto Cerquitelli delegato locale del carcere di Teramo.

Il clima lavorativo che si respira nel carcere Castrogno è di attesa di un segnale che arrivi al più presto dal Provveditorato regionale e dal DAP. Uomini, Agenti, è questo che serve nell’immediato nel carcere teramano. Con una pianta organica (quella vecchia del 2017 non ancora aggiornata) di 210 Poliziotti penitenziari previsti, la forza effettiva di cui può disporre il Comandante Dirigente di Polizia Penitenziaria Livio Recchiuti, è di sole 140 unità, sempre più affaticate e motivate solo dal proprio senso del dovere e dello Stato, sostenute solo dall’appartenenza alle Istituzioni che sentono ancora di rappresentare. Serve però un segnale immediato che assegni temporaneamente, in emergenza, dei Poliziotti che potrebbero essere impiegati su base volontaria per dare una mano al Reparto di Teramo.

Come se non bastasse, su quel poco personale da impiegare, è in corso un piano di rientro delle ferie non godute negli anni precedenti che sta forzando i Poliziotti a rimanere a casa per intere settimane. Fermo restando tutte le motivazioni amministrative-contabili e le responsabilità che ricadono sulla Direttrice del carcere la Dott.ssa Lucia Di Feliciantonio, la delegazione FP CGIL ha espresso una possibile soluzione che sollevi la Direzione dalle responsabilità contabili e dia modo di impiegare al meglio quel poco personale nella forza disponibile. La FP CGIL Polizia Penitenziaria, già dai primi incontri informali con il Capo del Personale il Dott. Parisi, solleverà il grave problema della carenza d’organico nel carcere di Teramo, e segnalando al Vice Capo DAP, di quanto questa situazione che si protrae da mesi stia minando il morale dei Poliziotti Teramani.