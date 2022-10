Caramanico protagonista con il convegno “Monachesimo, spiritualità, e luoghi di culto. Le testimonianze in Abruzzo”

Caramanico Terme. “É iniziato sabato sabato 1° ottobre 2022 nella chiesa dedicata a San Tommaso Becket arcivescovo di Canterbury, presente a Caramanico Terme in contrada San Tommaso, il ciclo di incontri di studio e divulgazione dedicati al “Monachesimo, spiritualità, e luoghi di culto”, scrive il comunicato dell’evento culturale. “Le testimonianze in Abruzzo curato dall’Associazione culturale Blues Time, in collaborazione con il Centro Studi di Epineion editrice e la redazione giornalistica di www.notiziedabruzzo e l’associazione La Scuola. Presenti Luigi De Acetis (Sindaco di Caramanico Terme), Padre Federico Bazongo (Parroco di San Tommaso)”.

“I relatori hanno animato con gli approfondimenti sono stati: Antonio Alfredo Varrasso (Centro Studi Casauriensi-San Clemente a Casauria), Mario Mazzocca (Architetto), Adolfo Morizio (pubblicista e saggista). Con loro i giornalisti Fabio Di Bartolomeo e Nello Di Marcantonio. Il ciclo di incontri “Monachesimo, spiritualità. Le testimonianze in Abruzzo” si sviluppa in diversi luoghi di culto e di storia. Per citarne alcuni, l’abbazia di San Clemente a Casauria, San Pietro ad Oratorium, San Liberatore a Maiella, San Giovanni in Venere”.

“La chiesa e l’anelito religioso hanno dato forma e significato a un lungo periodo storico in Abruzzo capace di influenzare ogni altra manifestazione di pensiero di arte e di vita”, sottolinea Maurizio Piccinino curatore dell’iniziativa, “Il medioevo in Abruzzo è un periodo compiuto che innalza una maestosa architettura di fede e di speranza. Ascoltare, raccogliere e divulgare è il nostro impegno”.

“Alla ricognizione fatta di testimonianze video e schede storiche, approfondimenti architettonici, archeologici, e di fede, hanno dedicato il loro impegno studiosi, ricercatori, saggisti, editori, tra questi: Antonio Alfredo Varrasso, Mario Mazzocca, Adolfo Morizio, Giancarlo Ranieri, Annarosa Santarelli, Gaetano Basti. L’appuntamento di sabato 1° ottobre 2022 nella Chiesa di San Tommaso (Caramanico Terme) è stato patrocinato da: Regione Abruzzo, Parco della Maiella, Comune di Caramanico Terme. Ha collaborato all’iniziativa la società Aquila (Istituto di vigilanza)”.