L’Aquila. Il Programma GOL, Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, avrebbe terminato in Abruzzo i fondi PNRR a disposizione senza però pagare tutti gli enti di formazione. Non solo. Dei dieci milioni di euro inizialmente in dotazione, la Regione avrebbe speso ulteriori cinque milioni di euro.

Il candidato consigliere Vincenzo Di Marco, a supporto del candidato

presidente Luciano D’Amico per il Patto per l’Abruzzo, coalizione di

centrosinistra, denuncia quella che appare essere una situazione

paradossale in seno al programma che mira a rendere occupabili tutti

quegli abruzzesi che non hanno più a disposizione il reddito di

cittadinanza. Il PAR GOL (Piano regionale per l’attuazione di GOL) della Regione Abruzzo prevede cinque percorsi: reinserimento occupazionale, aggiornamento,

riqualificazione, lavoro e inclusione ricollocazione lavorativa, ma è di fatto in

fase di stallo. Oltre a questo, avrebbe non solo terminato la dotazione

economica a disposizione, ma avrebbe ulteriormente utilizzato cinque milioni

di euro senza però che tutti gli enti di formazione siano stati ancora pagati e

avendo gli stessi già anticipato i finanziamenti necessari per mettere in piedi

corsi per gli abruzzesi interessati.

«La Regione Abruzzo dovrebbe spiegare cosa sta accadendo e se è vero

che sia andata ben oltre i fondi PNRR messi a disposizione – il commento di

Vincenzo Di Marco – In Regione hanno controllato come quei

finanziamenti siano stati utilizzati? E perché è stato necessario

spendere ulteriori milioni di euro oltre la dotazione iniziale? Qual è la

reale situazione dei potenziali lavoratori e quanto manca per il loro

inserimento nel mondo del lavoro?».

Inoltre, «sarebbe stato proposto nelle ultime ore un improbabile accordo di

riduzione delle spese agli enti di formazione, invece di compiere una verifica

sui costi effettivamente sostenuti: si parla di un taglio, ma non si capisce e

non si comprende quali siano gli atti di giunta o quelli amministrativi che

vadano a coprire i fondi mancanti».

«Questo – conclude Di Marco – è il modello di Abruzzo di cui il centrodestra

si vanta e ripropone: danni e incapacità a spese delle persone in difficoltà. Io

penso che il 10 marzo dovremo interrompere tutto questo e mandare a casa

gli improvvisati amministratori regionali attualii».