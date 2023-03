L’Aquila. Il presidente della commissione Programmazione e Bilancio del Comune dell’Aquila, Livio Vittorini, ha convocato per domani alle ore 15 una riunione straordinaria finalizzata “a discutere e approfondire la vicenda delle cartelle relative ai pagamenti del bollo auto, riferite anche agli anni del post sisma 2009, recapitate in questi giorni a moltissimi aquilani”.

Lo rende noto lo stesso consigliere comunale di Fdi. Alla seduta è prevista la partecipazione di dirigenti della Regione Abruzzo, in rappresentanza diretta dell’ente competente sulla tematica.

“Ho ritenuto opportuno – spiega il presidente della prima commissione – richiedere la presenza dei dirigenti regionali dei settori competenti. L’obiettivo – prosegue Vittorini – è quello di comprendere a pieno lo stato delle cose per fissare criticità e problematicità rispetto a un tema che interessa migliaia di concittadini, provando a mettere in campo possibili percorsi condivisi e soluzioni percorribili, il tutto d’intesa con la Regione e nell’esclusivo interesse della nostra comunità”.

Proprio sul pagamento delle cartelle per il bollo auto 2009, l’assessore regionale al Bilancio Mario Quaglieri, ieri intervistato dal Centro, ha precisato che sarà possibile richiedere la rateizzazione delle cartelle per mettersi in regola, oppure fare richiesta dell’annullamento. Ricordiamo che il bollo era stato sospeso nel 2009, con la richiesta del 40% da rateizzare in 10 anni.