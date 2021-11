Campli, uno dei borghi più belli d’Italia: svelato nuovo brand e portale turistico

Campli. Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, ha un nuovo brand e un nuovo portale turistico: www.VisitCampli.it.

Il Comune farnese, che quest’anno ha raggiunto il sesto posto nella competizione di RAI 3 “Il borgo dei borghi”, ha presentato la sua nuova visual identity e il nuovo portale, che riassume in un unico punto di riferimento virtuale tutta la grande offerta turistica del borgo e dell’intero territorio: dalla storia all’arte, dalla religiosità alle attività outdoor da praticare in montagna e nell’area collinare, fino alle proposte enogastronomiche.

Il portale Visit Campli sarà dunque la nuova vetrina ufficiale del borgo della Scala Santa, attraverso cui turisti e visitatori, italiani e internazionali, potranno consultare tutte le informazioni utili per programmare una visita consapevole, compresi i servizi, dalla ristorazione al pernottamento. Visit Campli sarà anche il nuovo brand dei canali social dell’ufficio turistico del Comune di Campli, che si arricchiscono anche di un nuovo profilo Instagram (https://instagram.com/ visitcampli?utm_medium=copy_ link).

“Il nostro Comune – ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli – si presenta meglio e con una nuova immagine, coordinata all’intero mercato turistico. Il nostro obiettivo è continuare ad aumentare il flusso di visitatori che arrivano, da ogni parte d’Italia e del mondo, per scoprire i tesori di uno dei borghi più belli d’Italia, con ricadute positive per le nostre attività commerciali e lo sviluppo del territorio. Voglio ringraziare – ha aggiunto – per il grande lavoro svolto, l’Assessore al Turismo, Melissa Galli, l’Associazione Memoria & Progetto che gestisce, per conto del Comune, l’ufficio turistico, in particolare il Presidente Roberto Ricci e gli operatori Evelina Di Berardo, Eugenia Petrella e Valerio Negro, Don Adamo Varanesi e Don Massimo Balloni per la preziosa collaborazione finalizzata alla valorizzazione dei nostri siti di interesse artistico e religioso”.

Alla presentazione del nuovo portale sono intervenuti anche l’Assessore Regionale, Pietro Quaresimale, il Consigliere Regionale, Sandro Mariani, il Presidente del Club “I Borghi Più Belli d’Italia Abruzzo e Molise”, Antonio Di Marco, il Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Fausta Gallo, il Presidente del corso di laurea in turismo sostenibile, Paolo Cargiulo, e il Presidente del COTUGE, Enzo Lori.