Campli, successo per Orietta Berti in concerto: la Sagra della Porchetta va a “mille”

Campli. “Una serata a mille!” così il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, ha commentato, ieri sera, la seconda sera della 50^ edizione della Sagra della Porchetta Italica di Campli citando l’ultimo grande successo della ormai leggendaria Orietta Berti. La serata ha visto protagonista, in Piazza Vittorio Emanuele II, Orietta Berti in concerto. La regina dell’estate 2021, che ha fatto letteralmente impazzire gli italiani con il singolo “Mulle”, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, ha trascinato il pubblico in un concerto dal vivo che ha ripercorso tutti i più grandi successi della cantante emiliana.

“Orietta Berti è la storia della musica italiana. Festeggiare con lei il 50^ anniversario della nostra Sagra, la più antica d’Abruzzo, ha reso questa edizione ancora più speciale”, ha spiegato il Sindaco, Federico Agostinelli, che ha aggiunto: “Stiamo vivendo un anno che ricorderemo a lungo, che ci ha regalato il sesto posto alla competizione di RAI 3 Il Borgo dei Borghi e che sta proseguendo con centinaia di visitatori e turisti che ogni giorno, in questi mesi d’estate, sono arrivati a Campli per ammirare i nostri tesori artistici e culturali. La 50^ edizione della Sagra della Porchetta Italica, organizzata nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e nel rispetto delle norme anti-covid, ci dà ancora più fiducia e motivazione per continuare il nostro lavoro di promozione e valorizzazione del nostro territorio. Voglio ringraziare la Pro Loco Città di Campli, in particolare il Presidente Pierluigi Tenerelli, per la collaborazione e l’impegno che ha permesso di continuare, anche quest’anno, una tradizione che è parte della nostra identità e della nostra cultura”.