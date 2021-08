Campli, Luciano Bosica è il vincitore della 50a edizione della Sagra della Porchetta Italica

Campli. È Luciano Bosica il vincitore della 50a edizione della Sagra della Porchetta Italica di Campli. Come da tradizione, le giurie si sono riunite nella giornata odierna per valutare le 10 porchette in gara. A spuntarla è stato proprio Luciano Bosica, che si è aggiudicato oltre al premio della giuria popolare, anche il premio della giuria social, composta da influencer e appassionati d’Abruzzo, food e comunicazione. Al secondo posto della giuria popolare Nicolino Mercurii, seguito sull’ultimo gradino del podio da Fulvio Pallotta. Il premio della critica, dedicato al Professor Nicola Biagio Natali e assegnato dalla giuria tecnica, è andato invece a Massimo Fagioli.

Si è conclusa dunque con l’assaggio e la premiazione del vincitore la 50a edizione della sagra più antica d’Abruzzo. Un’edizione che, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Campli e la Pro Loco Città di Campli, ha registrato il sold out in tutte e tre le serate e si è svolta con un format rinnovato, con ingressi contingentati e prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme anti Covid-19.

“Stiamo vivendo un anno che ricorderemo a lungo”, afferma il Sindaco, Federico Agostinelli, “che ci ha regalato il sesto posto alla competizione di RAI 3 Il Borgo dei Borghi e che sta proseguendo con centinaia di visitatori e turisti che ogni giorno, in questi mesi d’estate, sono arrivati a Campli per ammirare i nostri tesori artistici e culturali. La 50^ edizione della Sagra della Porchetta Italica, organizzata nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e nel rispetto delle norme anti-covid, ci dà ancora più fiducia e motivazione per continuare il nostro lavoro di promozione e valorizzazione del nostro territorio. Complimenti al Vincitore Luciano Bosica. Voglio infine ringraziare la Pro Loco Città di Campli, in particolare il Presidente Pierluigi Tenerelli, per la collaborazione e l’impegno che ha permesso di continuare, anche quest’anno, una tradizione che è parte della nostra identità e della nostra cultura e tutte le associazioni che hanno collaborato per la riuscita della sagra”.

“Voglio ringraziare”, aggiunge invece il Presidente della Pro Loco Città di Campli, “tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, dall’amministrazione comunale, ai membri della Pro Loco Città di Campli, i Maestri Porchettai, protagonisti assoluti di questo evento e le attività commerciali del centro storico. Un ringraziamento particolare va al Comando dei Carabinieri, alla Protezione Civile, agli Stewart, alla Polizia Municipale, all’Associazione Carabinieri in pensione e alla Croce Rossa per averci permesso di svolgere un evento in sicurezza”.