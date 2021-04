Campli, dalla Regione un milione di euro per dissesto Castelnuovo

Campli. Nuove risorse ottenute dal Comune di Campli per la mitigazione del rischio idrogeologico a Castelnuovo. La Giunta regionale ha infatti deliberato il finanziamento da 1 milione di euro, che si aggiunge alle risorse già a disposizione per la messa in sicurezza del versante Siccagno.

Di seguito un riepilogo dei lavori e delle procedure amministrative in corso per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Campli:

– Castelnuovo versante Nord: lavori avviati e, attualmente, in fase di esecuzione;

– Castelnuovo versante Siccagno: elaborato il progetto di messa in sicurezza. Il progetto è stato consegnato all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) per le opportune valutazioni e approvazione;

– Paduli: lavori avviati e, attualmente, in fase di esecuzione.

“La tutela e la difesa del nostro territorio, più fragile di altri, è una nostra priorità. Siamo al lavoro per avviare e concludere gli interventi necessari, programmarne di nuovi e reperire anche ulteriori fondi. Voglio ringraziare la Regione Abruzzo, in particolare l’Assessore Pietro Quaresimale e il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis per l’attenzione al nostro territorio” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli.

Il finanziamento da 1 milione di euro ottenuto per Castelnuovo segue il finanziamento di 1,3 milioni di euro ottenuto dall’amministrazione comunale per la costruzione della scuola primaria, nell’ambito del progetto del nuovo polo scolastico a Piane Nocella. Questo finanziamento è stato erogato dal Governo, su delibera CIPE del novembre 2020.