Campionato italiano extreme enduto a Bussi: “Opportunità promozione del territorio”

Bussi dul Tirino. “Si svolge in questi giorni la seconda prova di campionato italiano di extreme enduro, a Bussi sul Tirino. È il primo anno che si disputa un vero e proprio torneo di questa specialità e si tratta di una gara di resistenza su circuito chiuso, con la presenza di ostacoli naturali o artificiali, della durata di 2 ore per ciascuna categoria di professionisti (Bronze, Silver e Gold). Il campionato, organizzato dal Motoclub Lo Sherpa A.S.D., vede la partecipazione di 150 piloti – atleti provenienti da tutte le regioni italiane oltre che da Francia, Germania, Austria e Sudafrica – che si contenderanno i primati lungo i percorsi impervi delle montagne che circondano Bussi. Un importante evento agonistico che si traduce anche in una splendida opportunità per far conoscere il nostro incantevole territorio. Mi complimento per l’ottima organizzazione realizzata dal Motoclub Lo Sherpa

che oramai da alcuni anni propone manifestazioni di respiro internazionale ed internazionale che, oltre all’alto valore sportivo, sono in grado di porre al centro dell’attenzione le straordinarie bellezze d’Abruzzo. Ho avuto modo di verificare come numerose attività di ristorazione e ricettive, anche limitrofe, abbiano raggiunto il pienone,

con grande soddisfazione degli stessi operatori del settore”.

Il presidente del Motoclub, Nunzio Setta, ringrazia “il consigliere Testa, da sempre vicino e attento alle esigenze

della società sportiva, l’assessore regionale allo Sport, Guido Quintino Liris, per aver sostenuto l’iniziativa, oltre che la Presidenza della Regione Abruzzo e della Provincia di Pescara, per aver creduto sin da subito nello spessore del progetto”.

La nota del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.