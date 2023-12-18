Chieti. Domenica 17 Dicembre 2023 presso il PALATRICALLE “SANDRO LEOMBRONI” di Chieti si è tenuta la manifestazione di KickBoxing CAMPIONATO REGIONALE KICKBOXING e MUAY THAI Discipline da tatami 2° fase.

L’evento, organizzato dalla ‘A.S.D. Fight Clubbing sotto la supervisione del Comitato Regionale Abruzzo della FederKombat, ha raccolto 146 atleti.

L’A.S.D. MMA diretta dal M° Massimo Persia e dal tecnico Vincenzo Giffi, ha partecipato con 6 atleti nella specialità di Kick Light e Light Contact conquistando 4 ori e 1 argento.

Buona prestazione per Eliggi Ilaria, cat. -46 Kg Cadetti (medaglia d’argento) che si è confrontata con un’atleta precedentemente convocata in nazionale, forse per l’emozione, per un soffio non è salita sul gradino più alto del podio.

Esordio di successo per Scipioni Greta, cat. -46 kg Cadetti (medaglia d’oro) alla sua prima competizione targata FederKombat. Ha dimostrato una maturità tecnico-tattica degna di un atleta esperta vincendo con tecnica e movimenti precisi.

Prestazione superlativa per Raffaele Bernardini, cat. -52 Kg Cadetti (medaglia d’oro) il quale ha dimostrato una padronanza del ring ed una grinta agonistica tipica di atleti molto più grandi.

Medaglia d’oro per Polanco Gonzalez Aneuris, cat. -63 Kg Senior, atleta esperto, ha disputato un bellissimo incontro in cui ha preso spesso l’iniziativa venendo premiato così dai giudici. Buon match per Del Pinto Andrea, cat -69 kg senior che lo ha visto opposto ad un avversario molto valido e difficile da gestire.

Da segnalare anche la prestazione di Del Roscio Andrea, cat. -60 kg Cadetti al suo esordio nelle competizioni di Kick Light che, pur non vincendo medaglie, ha condotto una gara molto tecnica mettendo in atto tutti i suggerimenti del tecnico al suo angolo. I risultati per questo giovane ragazzo non tarderanno ad arrivare.

Fuori gara invece Polanco Gonzalez Henry ha condotto uno splendido match, ma nella sua categoria non ci sono vincitori quindi un pari.

Grande soddisfazione per lo staff tecnico, il M° Massimo Persia e dai tecnici Vincenzo Giffi orgogliosi delle prestazioni dei loro atleti che dimostrano un impegno e una dedizione costante per questo sport.