Campionati nazionali studenteschi di atletica leggera: domani a Pescara la cerimonia d’apertura

Pescara. Giovinezza, sport e passione.”Una festa di suoni e colori, domani pomeriggio ad iniziare dalle ore 18,30, inonderà il cuore di Pescara”, scrive il comunicato di Paolo De Carolis. “Un fiume di adolescenti, con la loro allegria e voglia di vivere, travolgerà il centro del capoluogo adriatico per dare sostanza alla cerimonia inaugurale delle finali nazionali dei Campionati studenteschi, di scena nella città dannunziana dal 29 maggio al 1 giugno. Particolare non trascurabile di questa edizione: la partecipazione di una rappresentativa di studentesse e studenti Ucraini iscritti, dopo l’inizio dell’invasione russa, nelle scuole d’Abruzzo. Una manifestazione voluta dall’Ufficio sport della Direzione per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, in collaborazione con FIDAL, CONI e CIP, sapientemente organizzata dall’Ufficio scolastico regionale di Educazione fisica Abruzzo, diretto da Antonello Passacantando. Ai 1400 atleti in arrivo da 20 regioni d’Italia (in realtà 21 perché Trento e Bolzano contano come due regioni distinte), va aggiunto un cospicuo numero di accompagnatori e tecnici che fanno sensibilmente lievitare il numero complessivo dei partecipanti, circa 50 titoli in palio danno parzialmente l’idea della forza e del significato soprattutto, in termini di entusiasmo, che solo i giovani sanno trasmettere. Domani, domenica 29 maggio, a cominciare dalle 18,30, troverà luogo a piazza della Rinascita, meglio conosciuta come piazza Salotto, la cerimonia d’apertura che culminerà con l’accensione della fiaccola olimpica prevista con l’arrivo dei tedofori. In caso di avverse condizioni meteorologiche l’evento si svolgerà al Pala Elettra 1, in via Elettra, sempre a Pescara. Tanti gli eventi in scaletta per la cerimonia d’apertura. A cominciare dal corteo d’apertura assicurato dalla Banda Musicale dell’Associazione Rossini aps di Elice composta da circa 25 elementi, dai 10 anni di età in su, e diretta dal Mº Danilo Di Vittorio. La formazione bandistica accompagnerà l’entrata delle rappresentative regionali e l’intero cerimoniale con musiche tratte dal repertorio bandistico tradizionale”.

“Chiude la sfilata l‘asd Evolution Skating Dance, un’associazione di pattinaggio artistico e di free style, nata nel 1989 sul territorio. Nell’esibizione pescarese alcuni ragazzi, tra i più grandi dell’associazione, metteranno in essere una piccola performance di pattinaggio artistico: tra di loro ci saranno Filippo De Ritis campione italiano Fisr categoria cadetti inline e Jennifer Di Luzio campionessa italiana Fisr categoria cadetti inline e 4° classificata ai campionati Europei 2021. Lo spettacolo continua con una coreografia dell’associazione Culturale “Music e dance” di Sulmona che presenta “The show must go on”, un brano dei Queen. Il brano è ballato da 10 ballerine di danza moderna, di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, vestite con i colori nazionali, ed è dedicato all’Ucraina che, in questo momento storico, sta vivendo uno dei periodi tragici. Particolarmente atteso il balletto proposto dalla società Armonia d’Abruzzo. Con l’emergenza creatasi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dei russi, infatti, il sodalizio teatino sta ospitando 9 ginnaste ucraine, di età compresa tra i 4 ai 14 anni e che si allenano con l’accademia dai primi di marzo, insieme ad una tecnica che sta dando un concreto contributo alla società. Ecco i nomi delle ginnaste ucraine: Yaroslava Tymoshenko, Varvara Gubanova, Milaniia Zakopailo, Yelizaveta Kochkina, Arianna Stryzhkova, Violeta Sierova, Pelageya Gubanova, Maria Yurkevich. Saranno loro ad animare una coreografia strutturata sulle note di “Stefania” della Kalush Orchestra recente vincitrice dell’Eurovision 2022. La cerimonia dell’alzabandiera ci sarà sulle note dell’inno nazionale cantato dallo studente del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sulmona: Davide Settevendemie”. Questo il programma per le finali nazionali dei giochi studenteschi di atletica leggera. Si sottolinea che quest’ultimo potrebbe subire della variazioni:

Domenica 29 maggio

– Arrivo partecipanti nel pomeriggio (entro le ore 15.00) nelle strutture alberghiere previste dal Comitato Organizzatore, è previsto un servizio bus navetta dalla stazione Centrale di Pescara agli Hotel

– Cerimonia di Apertura in Piazza Salotto, Pescara ore 18.30.

– Riunione tecnica e consegna del modulo “S” sostituzioni, ore 21,30 presso Hotel

Lunedì 30 maggio

– Ritrovo giurie, concorrenti ed operatori sanitari ore 8.00

– Inizio gare – sessione mattutina ore 9.00

– Gare – sessione pomeridiana ore 15.15

Martedì 31 maggio

– Ritrovo giurie, concorrenti ed operatori sanitari 8.30

– Gare – sessione mattutina ore 9.30

– Gare – sessione pomeridiana ore 15.15

Mercoledì I giugno

– Gare Finali dalle ore 8.30 alle 13.00

– Visita culturale in città dalle 16.00 alle 19.00

Giovedì 2 giugno Mattina

– ritorno in sede