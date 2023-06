Alba Adriatica. Due giornate di sole hanno accolto il mondo del triathlon, amatori e professionisti uniti dalla passione per la triplice e dalla voglia di conquistare il proprio traguardo nell’evento organizzato dalla Flipper Triathlon e dalla Federazione Italiana Triathlon con il grande sostegno del Territorio.

Nella giornata di sabato, le partenze si sono susseguite dalle 12.30, scaglionate per batterie a seconda della categoria di appartenenza degli oltre 600 partecipanti giunti da tutta Italia.

Alice Bagarello e Massimo Cigana sono stati i più veloci in assoluto, ma quello che contava erano i primati nelle varie categorie, Senior e Master.

Hanno partecipato sulla distanza olimpica, 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa, atleti dai 20 agli 84 anni e sono state assegnate in tutto 23 maglie tricolori (di seguito il dettaglio).

Domenica, alle 8 e alle 10.30, hanno preso invece il via le gare femminili e maschili valide per l’assegnazione dei titoli Tricolori Assoluti e Under 23 sempre su distanza olimpica.

La gara delle donne ha visto trionfare Luisa Iogna-Prat, commossa al traguardo: la portacolori del 707 ha preceduto Chiara Lobba che è riuscita a piedi a risalire sino al secondo posto, che le è valso anche il titolo Under 23, davanti alla sua compagna di squadra del K3 Cremona Alessia Orla.

Il podio Under 23 si è completato con la seconda piazza di Sofia Spreafico, quinta assoluta, ed Erman Doga, sesta.

Trionfale l’arrivo nella gara uomini di Samuele Angelini, alfiere del G.S. Fiamme Oro: irresistibile la sua progressione nella frazione finale di corsa, Michele Bortolamedi del K3 Cremona ha vinto la volata per il secondo posto e conquistato anche la maglia Tricolore U23, con terzo assoluto Davide Ingrillì (707).

Secondo Under 23 si è classificato Pietro Giovannini, quinto assoluto, che ha preceduto al sesto posto il terzo Under 23, Edoardo Petroni della DDS.

Presso lo Chalet al Faro si è svolta la cerimonia di premiazione finale a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il Sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti, il Prefetto di Teramo sua Eccellenza Fabrizio Stelo, il Questore della Provincia di Teramo Dottor Carmine Soriente, la Vice Presidente del Comitato Regionale CONI Abruzzo Dottoressa Alessandra Berghella, il Comandante della Polizia Locale Daniela D’Ambrosio, l’Assessore allo Sport e Turismo di Alba Adriatica Paolo Tribuiani, il Consigliere Comunale Paolo Cichetti, oltre al Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, al Presidente del Comitato FITri Abruzzo Felice Scarnecchia e Raffaele Avigliano, Presidente del sodalizio organizzatore, la Flipper Triathlon.

«Quando vieni ospitato con entusiasmo e attenzioni, ti senti in debito e sei portato a ricambiare con infinita gratitudine. Quando ti viene concessa fiducia ti senti doppiamente responsabile e metti in campo tutte le risorse con energie doppie. GRAZIE a chi ha dato vita e reso possibile questo importante evento. Ottimo gioco di squadra!»

– Raffaele Avigliano, Presidente Flipper Triathlon

Flipper Triathlon ringrazia la Federazione Italiana Triathlon, il Comune di Alba Adriatica, la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio, la Prefettura di Teramo, la Questura Provinciale di Teramo, la Polizia Locale di Alba Adriatica, il Comitato Regionale CONI Abruzzo, il Comitato Regionale FITri e tutte le associazioni e i partner locali che hanno contribuito al successo dell’evento Tricolore di Alba Adriatica.

TOP TEN DONNE

1 IOGNA-PRAT LUISA 707 2:04:11

2 LOBBA CHIARA K3 CREMONA 2:05:27 1^ U23

3 ORLA ALESSIA K3 CREMONA 2:05:42

4 PRIARONE GIORGIA 707 2:06:14

5 SPREAFICO SOFIA T.D. RIMINI 2:06:19 2^ U23

6 ERMAN DOGA CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 2:06:34 3^ U23

7 VISAGGI SILVIA VALDIGNE TRIATHLON 2:06:36

8 LOCATELLI MATILDE RASCHIANI TRIATHLON 2:07:06

9 STEGANI GIADA T.D. RIMINI 2:07:34

10 RIGHETTI ALESSIA T.D. RIMINI 2:07:41

TOP TEN UOMINI

1 ANGELINI SAMUELE G.S. FF.OO. 1:49:10

2 BORTOLAMEDI MICHELE K3 CREMONA 1:50:56 1° U23

3 INGRILLÌ DAVIDE 707 1:50:59

4 RAGAZZO NICOLÒ VALDIGNE TRIATHLON 1:51:11

5 GIOVANNINI PIETRO RASCHIANI TRIATHLON 1:51:30 2° U23

6 PETRONI EDOARDO DDS 1:51:38 3° U23

7 LORENZON MARCO VALDIGNE TRIATHLON 1:51:48

8 BARNABY GREGORY 707 1:52:06

9 PESAVENTO FRANCO GRANBIKE VELO CLUB 1:52:33

10 MURERO FEDERICO TRI TEAM BRIANZA 1:53:02

PODI TRICOLORI AGE GROUP

SENIOR 1

1 Alice Bagarello (Run Ran Run)

2 Sara Nascimberni (Raschiani Triathlon Team)

3 Martina Carta (Perugia Triathlon)

1 Lorenzo Brambillaschi (Zerounotriuno Triathlon Como)

2 Federico Allieri (Invictus Team)

3 Alessandro Gollinucci (Cesena Triathlon)

SENIOR 2

1 Elisabetta Stocco (Buonconsiglio Nuoto)

2 Veronica Grenti (CUS Parma)

1 Fabrizio Ferrari (Torino Triathlon)

2 Davide Capello (Canottieri Salò)

3 Filippo Cavallini (Romagna Tri)

SENIOR 3

1 Nicole Malpezzi (Raschiani Triathlon Team)

2 Arianna Valenti (Dolomitica Nuoto)

3 Elena Caccin (A3)

1 Enrico Osso (Go Tri Team)

2 Giorgio Lampa (Civitanova Triathlon)

3 Simone Alfano (Ironteam Italia)

SENIOR 4

1 Maria Casciotti (Purosongue)

2 Sara Speroni (Valdigne Triathlon)

3 Gloria Cisotto (Triathlon Cremona)

1 Manuel Biagiotti (Romagna Tri)

2 Giacomo Cesari (Firenze Tri)

3 Andrea Piscopo (Mentecorpo Triathlon)

MASTER 1

1 Emanuela Montanari (Flipper Triathlon)

2 Michela Morsini (Triathlon Team Spezia)

3 Cristina Mercuri (Foligno Triathlon)

1 Pasquale Di Ghionno (T.D. Rimini)

2 Matteo Massimiliano Marchisio (Granbike Triathlon)

3 Michele Insalata (Otrè Triathlon)

MASTER 2

1 Francesca Nardone (Podistica Solidarietà)

2 Valeria Coccia (Flipper Triathlon)

3 Ilaria Scassini (Quelli che lo sport Piediluco)

1 Massimo Cigana (Maniro Triathlon)

2 Paolo Braico (Due Ponti)

3 Andrea Paradisi (Maiella Triathlon Team)

MASTER 3

1 Elena Meldoli (Cesena Triathlon)

2 Roberta Liguori (T.D. Rimini)

3 Fabiana Nicoletti (T.D. Rimini)

1 Giovanni Bavutti (SMR Triathlon)

2 Giuliano Giacomelli (Buonconsiglio Nuoto)

3 Achille Paolo Albini (Milano Triathlon)

MASTER 4

1 Stefania Moneta (Busto Arsizio)

2 Paola Goldoni (Desenzano Triathlon)

3 Cristina Andorlini (Firenze Tri)

1 Marco Fronza (Buonconsiglio Nuoto)

2 Roberto Roggiero (Busto Arsizio)

3 Cristiano Grilli (Happines Group)

MASTER 5

1 Nicoletta Tonizzo (Fiamme Cremisi Itatri)

2 Virna Stavla (Padova Tri)

3 Elisabetta De Santis (Podistica Solidarietà)

1 Carlo Simongini (Torrino Roma Triathlon)

2 Marco Carlin (Buonconsiglio Nuoto)

3 Alessandro Galeazzi (Saroli Triathlon)

MASTER 6

1 Rossella Carletti (Ferrara Triathlon)

2 Luisella Iabichella (Road Runners)

3 Elisabeth Plaz (Triathlon Trasimeno)

1 Lorenzo Rigato (CUS Padova)

2 Raul Cillani (Ferrara Triathlon)

3 Achille Mascherpa (Sport 64)

MASTER 7

1 Michele Vanzi (Valdigne Triathlon)

2 Giancarlo Pittoni Road Runners)

3 Marco Bortone (I.T.A.)

MASTER 8

1 Massimo Cecchi (Atomica Triathlon)

2 Lorenzo Amadei (Spezia Triathlon)

3 Giovanni Pardini (Martina Dogana Triathlon)

MASTER 9

1 Armando Scolari (CNM Milano)

2 Gherardo Mercati (Triathlon Bergamo)