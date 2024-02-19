L’Aquila. Il Campionato Interregionale Umbria, Marche e Abruzzo si è svolto nel Parco del Conero in provincia di Ancona presso il Palazzetto dello Sport di Camerano domenica 18 febbraio. Le Associazioni sportive coinvolte hanno presentato i loro atleti per svolgere le gare dei “Quartetti” quale specialità Federale nella disciplina del pattinaggio artistico.

Ha partecipato, a questo Campionato Interregionale, per la categoria: quartetti divisione nazionale, anche il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, sezione artistico, con le seguenti atlete: Sara Cipriani, Sara Ioannucci, Serena Vitale, Carlotta Decina. Le atlete del CPGA, di età tra i 14 e 18 anni, hanno scelto quale denominazione del loro Quartetto: “Sun Flowers”. Rappresentazione: L’Aquila Fenice, portando in scena, a quindici anni dal terremoto, la tematica “Rinascita di un Popolo”. La più straordinaria tra le abilità dell’ Araba Fenice è la sua capacità di rigenerarsi, esplode in fiamme periodicamente quando il suo corpo invecchia e dalle fiamme nasce nella forma di un pulcino appena nato.

E’ la storia del popolo aquilano; del popolo rinato. Come una Fenice, risorgeremo dalle nostre ceneri: tutto ciò che ci colpisce, un giorno ci fortificherà. Gli atleti del CPGA sezione pattinaggio artistico si sono allenate e preparate presso il Palasandolo struttura ubicata a Centi Colella gestita dal CUS AQ. Queste atlete sono state accompagnate in questa occasione dalla loro allenatrice Federale Maria Grazia Ordinelli. In questa Kermesse interregionale per un soffio non hanno raggiunto il gradino più alto del podio. Si sono dovute accontentare della medaglia d’argento. Il Presidente Mario Miconi e tutto il CD hanno riconosciuto ed apprezzato l’impegno che le atlete e la loro allenatrice hanno profuso per arrivare a questo ottimo risultato agonistico federale. L’auspicio è quello di vedere crescere al più presto le promettenti giovani che praticano questa disciplina.