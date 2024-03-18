L’Aquila. Ieri, domenica 17 marzo si sono svolti i Campionati Interregionali di pattinaggio velocità Abruzzo e Molise celebrati a Campobasso organizzati dal CUS Molise sotto l’egida della Federazione Sport Rotellistici.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano ha presentato 12 atleti e due giovani promesse che hanno partecipato nella gara dei cuccioli. “La nostra atleta Ilaria Volpe, al secondo anno nella categoria esordienti, ha conquistato la medaglia d’oro in tutte e tre le gare in programma. Per tale motivo si è anche classificata al primo posto assoluto nella classifica combinata Abruzzo e Molise. Una medaglia d’Argento ed una di Bronzo per l’atleta Aurora Ciotti al primo anno nella categoria Giovanissimi, ed una medaglia di Bronzo per la compagna di squadra Lucrezia Venditti, ugualmente al primo anno nella categoria Giovanissimi. I due giovani “Cuccioli” Tommaso Cococcia e Diletta Venditti partecipando nella gara dei 2 giri in linea hanno conquistato una medaglia, di partecipazione, a testa. Il CPGA prosegue con i corsi di pattinaggio, attualmente funzionanti e per i quali sono sempre aperte le iscrizioni, sia di pattinaggio artistico che di pattinaggio velocità, dedicati a giovani dai 4 ai 12 anni”.

Info per i corsi 3284842960

RISULTATI

Giovanissimi:

Lucrezia Venditti, 3° classificata, 2g sprint

Aurora Ciotti, 2° classificata, 5g in linea

Vittoria Gianfelice, 5° classificata, destrezza 2

Esordienti:

Ilaria Volpe, 1° classificata, destrezza 2; 1° classificata 2g, sprint; 1° classificata, 8g in linea;

Aurora Chinnici, 5° classificata, 2g sprint;

Melissa Di Muzio, 6° classificata, 8g in linea;

Beatrice Bellassai, 8° classificata, 8g in linea;

Martina Bonanni, 8° classificata, destrezza 2;

Chiara Bologna, 12° classificata, 8g in linea;

Elisa Cococcia, 11° classificata, 8g in linea;

Vittoria Zarra, 13° classificata, 8g in linea.

Matteo Liberati, 7° classificato, destrezza 2.

Sette le Società abruzzesi e 4 quelle del Molise che hanno preso parte all’evento.

Per concludere i risultati del CPGA mostrano la capacità di formare atlete ed atleti capaci dei migliori risultati, in uno standard medio alto in tutte le discipline gestite: Karate, Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Velocità, Tennistavolo over 40, Ciclismo e Vela.

Tanta la soddisfazione in casa CPGA per questi risultati che si aggiungono ai più recenti, del 2024, del Pattinaggio Artistico e del Karate.