Campagna elettorale, ministro per le disabilità Stefani farà tappa ad Atri e Silvi

Silvi. Il ministro per le disabilità Erika Stefani sarà in Abruzzo domani, 24 agosto, per la campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre: l’esponente nazionale della Lega sarà in provincia di Teramo, alle 16, a Silvi Marina, per un visita al Centro di Formazione professionale “Consorzio Up”, e alle 18 ad Altri per un incontro nella Fattoria sociale e didattica “Rurabiliandia”.