Campagna elettorale, FdI: “C’è chi lavora e chi denigra, la differenza sarà chiara ai cittadini”

L’Aquila. “Fratelli d’Italia sta guidando la campagna elettorale e non ci riferiamo alle percentuali ma all’aspetto più

qualificante: ai contenuti, alle idee e ai chiari programmi che stiamo illustrando, in modo capillare, su tutti i territori del nostro Paese e, in particolar modo, in Abruzzo. Siamo gli unici a parlare di lavoro, di incentivi all’occupazione, di lavoratori autonomi, del futuro delle nuove generazioni, di sostegno alle famiglie, del caro energia, di ambiente e di tanti altri ambiti cruciali su cui intervenire per una concreta ripresa dell’Italia. Il Pd e il centrosinistra, come si apprende dai comunicati stampa e dai post pubblicati sui social network, si limitano solo ad attaccare Giorgia Meloni, FdI, il governo regionale e il presidente Marsilio, fino alla ridicola analisi, da loro fatta, sulle presenze ai nostri comizi. È chiaro, dunque, che la sfida per la competizione elettorale del 25 settembre prossimo è tra due mondi molto distanti: tra chi, come noi, studia, lavora e divulga i nostri progetti per risollevare l’Italia e chi, come il Pd, arido di proposte, denigra perché l’unico timore che ha è quello di essere sconfitto e di perdere le tanto amate poltrone. Siamo convinti che i cittadini premieranno la serietà di Giorgia Meloni e della sua classe dirigente”.

La nota del segretario regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.