Pescara. La Filcams Cgil Pescara e la Uiltucs Abruzzo, con rammarico, continuano ad esprimere la massima preoccupazione sulla vicenda relativa al cambio di gestione per il servizio mense del comune di Pescara. Nella giornata di ieri si è svolto un esame congiunto per cercare di definire il cambio di gestione che coinvolge diversi lavoratori. In tale occasione la società uscente ha comunicato di aver presentato formale ricorso al Tar (in data 11 dicembre), contro l’aggiudicazione della Rete temporanea di imprese (Rti) che vede la Elior ristorazione spa di Milano come capogruppo e la Sh Gestioni srl di Chieti come mandante.

Il Passaggio dovrebbe avvenire il 1 di Gennaio 2024: il condizionale è d’obbligo a questo punto. Le organizzazioni sindacali rimangono in attesa di rapida pronuncia da parte del Tar, visti i tempi ristretti che separano dalla data presunta di cambio appalto.

Si chiedono garanzie al comune di Pescara sulla continuità del servizio che interessa circa 130 lavoratici e lavoratori. Si ribadisce che qualora non dovessero esserci garanzie in questo senso, verranno valutate le azioni di lotta più opportune. All’incontro di ieri hanno partecipato i dirigenti della Filcams Cgil Pescara, della Uiltucs Abruzzo, le società subentranti e l’uscente, e per il comune di Pescara, il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Alessandra Di Zio.