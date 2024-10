Sta per iniziare il momento più magico dell’estate, quello delle serate col naso in su, a guardar le stelle cadenti in buona compagnia, dal tramonto fino a notte fonda. E dal 27 Luglio al 25 Agosto torna in Abruzzo “Calici di Stelle“, l’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino, che da trent’anni anima le serate nelle cantine e nei borghi italiani, offrendo momenti di spensieratezza e opportunità di conoscenza astronomica.

Anche quest’anno, il programma in Abruzzo è ricco di appuntamenti: si parte sabato 27 luglio con la serata a Villamagna, ideata e promossa dalle cantine del comune in provincia di Chieti, associate al Movimento Turismo del Vino.

Il borgo di Villamagna ospiterà l’edizione 2024 di “Calici di Stelle” nella centralissima Piazza Europa, a partire dalle ore 19:00, dove ci saranno dieci cantine locali ad animare i calici dei winelovers: Torre Zambra, Agricosimo, Cascina del Colle, Palazzo Battaglini, Famiglia De Cerchio, Terre di Masciulli, Valle Martello, Piandimare, Cantina Villamagna, Tenuta Villa della Rosa.

Partecipazione e Costi a Calici di Stelle a Villamagna

L’accesso a Piazza Europa sarà completamente gratuito. Per partecipare alle degustazioni, sarà necessario acquistare gli appositi ticket, disponibili sia in prevendita su Eventbrite, sia direttamente alla cassa la sera dell’evento. Il costo del kit degustazione (calice e sacchetta personalizzati + 4 degustazioni) è di €11 in prevendita e di €15 se acquistato la sera stessa. I possessori di ticket in prevendita avranno accesso a una cassa prioritaria, evitando le code e l’attesa. È possibile cliccare QUI per acquistare in prevendita il ticket su Eventbrite.

Il ricco calendario del Movimento Turismo del Vino Abruzzo trova il culmine dell’evento clou del 2 Agosto ad Ortona (Ch). Nella magnifica cornice del Castello Aragonese di Ortona, la notte di venerdì 2 agosto oltre 30 cantine associate accoglieranno gli ospiti con degustazioni di vini, buona musica e cibo di qualità, offrendo una serata indimenticabile sotto il cielo stellato e con la vista mozzafiato della Costa dei Trabocchi, vista dalla suggestiva fortezza ortonese a picco sul mare. Info sul sito www.mtvabruzzo.it