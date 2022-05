Calcio, stagione in chiusura: retrocede Castelnuovo, bene L’Aquila in Sardegna

L’Aquila. Stagione calcistica abruzzese agli sgoccioli. E manca un solo verdetto ancora all’appello. Parliamo dell’avventura dell’Aquila negli spareggi nazionali di Eccellenza dopo la vittoria dei play off regionali con il Giulianova. Oggi è iniziata nel migliore dei modi la serie di gare di spareggio con i rossoblù di scena in Sardegna in casa del Taloro Gavoi battuto a domicilio dai rossoblù abruzzesi per 3-1. Tra una settimana il match di ritorno a L’Aquila allo stadio Gran Sasso d’Italia e valido per le semifinali. E se l’Aquila ride, non altrettanto si può dire per il Castelnuovo Vomano che ha salutato la D questo pomeriggio dopo la sconfitta per 2-0 subita in casa dei molisani del Vastogirardi che hanno invece ottenuto la salvezza.

Ma quello che sta per andare agli archivi è stato un anno calcistico non priorio esaltante per le squadre abruzzesi. In serie C il Pescara partito per provare la scalata alla B, è uscito nel terzo turno dei play off ad opera della Feralpi Saló. In queste ore però in riva all’Adriatico si guarda a possibili novità societarie. Molti tifosi sognano poi il ritorno in panchina di Zeman. Per il Teramo che ha ottenuto la salvezza, la partita più importante si gioca in società. Entro il 22 giugno bisognerà perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato. In serie D la Vastese è stata la migliore fra le abruzzesi con l’approdo ai play off e l’uscita di scena al primo turno ad opera dei romani del Trastevere. Per Pineto, Chieti e Notaresco torneo al di sotto delle aspettative. Retrocesso, oltre al Castelnuovo anche il Nereto. Promosso in D l’Avezzano che ha vinto il torneo regionale di Eccellenza.