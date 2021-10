Calcio, serie C: Pescara e Teramo all’esame di Siena e Cesena

Pescara. Torna domani il campionato di serie C con le gare della undicesima giornata di andata. Il Pescara, reduce dal ko casalingo con il Modena sarà di scena a Siena contro i toscani di Gilardino.

D’obbligo il riscatto dei biancazzurri per non perdere ulteriore contatto dalla vetta della classifica. Auteri che non avrà a disposizione Illanes, D’Ursi, Galano e Valdifiori (Ingrosso e Drudi non sono al meglio) non

nasconde l’importanza del match, ribadendo che la squadra c’è: “Non siamo allo sbando. È un periodo non buonissimo ma reagiremo. Prendiamo troppi gol e questo è un problema su cui stiamo lavorando. Il Siena è un avversario di valore con diversi giocatori in rosa di rango. Sappiamo che come noi sono un po’ indietro, ma quella toscana è una squadra forte”. Gara sulla carta complicata anche per il Teramo che riceve la visita della vice capolista Cesena.

Biancorossi rimaneggiati ma decisi ad allungare la serie positiva. Mister Guidi: “Quello di domani è un bel test contro un Cesena che è secondo in classifica. Avremo delle assenze questo è vero. È una

gara che stimola perché nelle difficoltà vedremo di che pasta siamo fatti. Sono curioso di capire dalle difficoltà come uscirà la squadra. Dalle difficoltà si deve emergere. L’importante è uscire dal campo dopo aver dato tutto”. Tesserato nelle ultime ore il centrocampista 26enne Mattia Lombardo.