Calcio, L’Aquila vince in Sardegna: il commento del sindaco Biondi

L’Aquila. Previsioni positive in attesa del grande giorno. “Una vittoria che consente di guardare con la giusta fiducia alla gara di domenica prossima allo stadio Gran Sasso-Acconcia”. Con queste parole il sindaco, Pierluigi Biondi, ha commentato il successo per 3 a 1 dell’Aquila 1927 in Sardegna, sul campo del Taloro Gavoi, valida quale gara d’andata della semifinale nazionale del campionato d’Eccellenza.

“I rossoblu sono scesi in campo sentendo tutto l’affetto dei tifosi e di una intera città che ha risposto all’appello che ho lanciato agli inizi della settimana e si è mobilitata per sostenere questa lunga e dispendiosa, anche sotto il profilo economico, trasferta. Al tecnico Lo Re e ai suoi ragazzi i migliori complimenti per un successo che tutti gli sportivi si augurano possa essere confermato tra sette giorni tra le mura amiche per puntare, successivamente, alla promozione in serie D”, ha concluso il primo cittadino aquilano.