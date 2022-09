Pescasseroli. Tutto il territorio, i Comuni, le amministrazioni ma anche i semplici cittadini, che vivono nel perimetro del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sono pronti per festeggiare i 100 anni dall’istituzione del Pnalm.

Il ricco programma si articolerà tra il 9 e il 10 settembre.

E non sarà solo una festa istituzionale. Perché da mesi, l’intero staff del Pnalm, presieduto da Giovanni Cannata e diretto da Luciano Sammarone, è al lavoro per organizzare laboratori, eventi e proiezioni per comunicare quello che è davvero il Parco.

Anche quello che non si vede.

L’ufficio comunicazione e promozione ha raccolto materiale, grazie alla collaborazione di ogni reparto, per far conoscere cento anni di “lotte e battaglie” per la conservazione delle specie di fauna, flora, habitat, riserve.

Saranno due giorni di festa per chi ama la natura e i suoi abitanti non umani, per conoscere un mondo che a volte qualcuno vuole etichettare come solo di “restrizioni” più o meno utili ma che costituisce invece quella realtà che permette ancora oggi, dopo 100 anni, di esistere a luoghi di natura selvaggia, in cui è necessario entrare “in punta di piedi”.

Per rispettare i suoi abitanti e per non alterare eco sistemi che sono al centro del pianeta.

E allora AUGURI AL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE!